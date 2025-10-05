Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL TIEMPO

Domingo veraniego en Alicante antes del cambio de tiempo del lunes

El calor resiste aunque la Aemet prevé posibles precipitaciones para el comienzo de la semana

Un día nublado en la ciudad de Alicante, en una imagen de archivo.

Un día nublado en la ciudad de Alicante, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Laura Morote

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en la provincia de Alicante una jornada todavía estable, con cielos en general poco nubosos y un ambiente cálido más propio de finales de verano que de octubre. Las temperaturas mínimas rondarán los 19°C y las máximas se moverán hasta llegar a los 30°C, según la zona. Sin embargo, la situación cambiará a partir de mañana , cuando se espera un aumento de la nubosidad y posibles precipitaciones débiles o tormentas locales, especialmente en el interior.

El tiempo en Alicante

Este domingo se mantendrán los intervalos nubosos con temperaturas suaves, entre los 19 y los 28 °C. Mañana el cielo estará más cubierto y no se descartan lluvias puntuales por la tarde, con valores algo más bajos.

El tiempo en Elche

Hoy será estable, con ambiente cálido y máximas cercanas a los 30 grados, aunque el lunes se espera un descenso térmico moderado y más nubes.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá el domingo tranquilo, con cielo despejado y temperaturas entre 20 y 26 °C, mientras que el lunes podría llegar la inestabilidad con chubascos ocasionales.

El tiempo en Elda

En Elda, el domingo destacará por el sol y el calor, con máximas de 32 °C, pero el lunes bajarán las temperaturas hasta los 26 °C y el cielo presentará intervalos nubosos.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja también contará con un domingo dominado por el sol, con máximas cercanas a 29 °C y mínimas de 19 °C, aunque el lunes el viento girará y podrían aparecer nubes bajas costeras.

El tiempo en Orihuela

Hoy se alcanzarán los 33 °C, uno de los registros más altos de la provincia, mientras que mañana el descenso térmico será notable, con máximas que no superarán los 26 °C.

El tiempo en Alcoy

El domingo amanecerá despejado, con 17 °C de mínima y 29 °C de máxima, pero el lunes podrían desarrollarse nubes de evolución y algún chubasco aislado.

Noticias relacionadas y más

El tiempo en Dénia

El domingo será tranquilo, con máximas de 28 °C, aunque el lunes aumentará la nubosidad y no se descartan lluvias durante la tarde.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents