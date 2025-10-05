Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica

Un tortilla de doce huevos y tres yemas, sin cebolla, del restaurante La Falda de Chamberí, con el joven cocinero Alejandro Oliveira, ha conquistado este domingo la 18 edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas en una final disputada por veinte chef de ocho comunidades en la tercera jornada de la feria Alicante Gastronómica.

Sin cebolla, la tortilla ejecutada por Oliveira ha utilizado patata mona lisa con 12 huevos de corral y tres yemas más. "No somos anticebolla, pero nosotros la hacemos siempre sin cebolla", ha relatado el nuevo campeón de España de tortilla de patatas, tras elaborar una poco hecha que ha conquistado al jurado.

Las cocineras y cocineros proceden de Galicia, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad Valenciana y para hacerse con el Campeonato de España-Trofeo Tescoma han invertido un tiempo máximo de 60 minutos en directo, sin límite de huevos y con la opción de incluir o no cebolla.

Oliveira, de 27 años, ha relatado a EFE que nació en Venezuela, su familia es portuguesa y ha vivido la infancia en Galicia antes de trasladarse, hace 8 años, a Madrid, donde está a los fogones de La Falda de Chamberí. "No me esperaba este premio, no tengo palabras", ha comentado exultante entre abrazos de sus colaboradores.

El palmarés se completa con un segundo puesto que ha recaído en la cafetería La Teulada de Elche (Alicante) de Celia Clara Correira con una tortilla tradicional con patatas kennebec, muy cremosa y sin cebolla. El jurado ha concedido el tercer puesto a Pedro José Román del Cañadío de Santander, que ha elaborado una tortilla que “está destinada a barra, melosa, con la patata bastante frita y que tiene bastante cantidad de cebolla”, ha comentado Román.

Alejandro Oliveira, de La Falda de Chamberí­ (Madrid), se alza con el premio a la mejor tortilla de España / PEPE OLIVARES / EP

El jurado ha estado formado por José Gómez "Joselito"; el pastelero Paco Torreblanca; Kiko Moya (L'Escaleta); Carme Ruscalleda (Moments Mandarin Oriental); Fran Martínez (Maralba), y Quique Dacosta (Quique Dacosta), además de dos campeones nacionales de Tortilla: José Manuel Crespo (El Manjar) y Senén González (Sagartoki y La Cocina de Senén), y las periodistas Pepa Fernández y Paz Álvarez.

Organizado por el crítico gastronómico Rafael García Santos, de lo mejordelagastronomia.com, además de los tres primeros han participado en esta edición los chef Alberto García Ponte (Mesón O Pote, Betanzos, A Coruña), Pedro Miño (Adega Lastras, Betanzos), Egoitz López (Tortillería 5 Estrellas, Basauri, Vizcaya), Javier Izquierdo (Mesón El Viso, Gumiel de Mercado, Burgos) y Carlos Olabuenaga (Tizona, Logroño).

También Ricardo Martín (Monalisa Gastrobar, Aranda de Duero, Burgos), Samuel Curbeira (Ankha, Ferrol, A Coruña), Raúl Rubio (Txiki Bar y Tortillería, Vitora-Gasteiz), Pelayo Llavona (La Martinuca, Madrid), Esteban Rey (Zahara, Ferrol, A Coruña), Adrián Cuevas (Hotel Cortijo Santa Cruz, Villanueva de la Serena, Badajoz), Andoni Ibarguren (Txintxirri, Bilbao), Alvaro Caperuchipi (Diluvio, Santander), Alejandro Díaz (Continental, Miranda de Ebro, Burgos), Goizane Bilbao (El Atrio, Getxo, Vizcaya), Dana Rotaru (Nou Pinet, Alicante) y Alberto Villegas (San Remo, Palencia).