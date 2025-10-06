El acoso escolar es la principal preocupación en las aulas de la Comunidad Valenciana, según un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Metroscopia, con el apoyo de la Fundación Unicaja sobre la percepción ciudadana del Sistema Educativo en España 2025. Este informe revela que este problema inquieta a nueve de cada diez personas (89 %), casi a la par que la falta de motivación de los alumnos, lo que preocupa al 87 % de los encuestados, mientras que la escasa financiación del sistema educativo intranquiliza al 85%, en los mismos términos que el abandono escolar temprano, y que el nivel de conocimientos adquiridos al 79% de los participantes.

Según el I Barómetro EducAcción, estas preocupaciones se repiten de manera homogénea en todos los tipos de centros —públicos, privados y concertados— y muestran niveles equivalentes en el resto de las comunidades autónomas. La entidad que ha promovido el estudio también asegura que la mitad de los valencianos muestran un alto nivel de alarma que refuerza la demanda de una transformación profunda.

Por otro lado, añaden la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo que no solo se adapte a los nuevos desafíos tecnológicos y sociales, sino que también prepare a los estudiantes para un futuro sostenible y conectado con el mercado laboral.

En la provincia de Alicante

La provincia de Alicante registró 4.111 casos de acoso escolar y ciberacoso en las aulas durante el 2023, un 18% más que el año anterior cuando se registraron 3.474 casos. El creciente uso de las redes sociales y la tecnología han aumentado, además, la proporción de expendientes por ciberacoso detectados por los equipos directivos de los centros. Desde 2019 se han duplicado las notificaciones por uso inapropiado del móvil y los casos de ciberacoso han aumentado en casi el 50%.

Movimiento ciudadano

En este contexto, EducAcción, apuesta por un movimiento ciudadano que no se construye desde la confrontación partidista ni desde slogans electorales, sino desde el rigor científico, criterios claros y un plan de acción compartido. Su propuesta no pasa por una nueva ley, sino por identificar, coordinar y pilotar las innovaciones que ya están dando resultados en otros países, liberando el talento y empoderando a los docentes y centros como verdaderos motores de cambio.

Sonia Díez, presidenta del Comité Científico de la Cátedra UAM, ha destacado: “Solo un movimiento ciudadano auténtico puede transformar de verdad la educación española. En EducAcción ya contamos con el apoyo de personas e instituciones de prestigio y, con las nuevas adhesiones que pronto anunciaremos, este estudio marca apenas el inicio de un cambio mucho más profundo”.