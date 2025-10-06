Nueva etapa en el Colegio de Médicos de Alicante: estas son sus prioridades

Tolerancia cero ante las agresiones a médicos. Esta es una de las líneas de trabajo para los próximos cuatro años del Colegio de Médicos de Alicante (COMA), que renueva directiva aunque seguirá al frente el doctor Hermann Schwarz, que lidera el proyecto de la entidad desde 2021. Otro de los mantras para este mandato será la lucha contra la precariedad laboral en la profesión que provoca la fuga de talento, la defensa frente al intrusismo y las pseudoterapias, así como reforzar la independencia y la vocación de servicio del colegio, abogando por el liderazgo de la profesión médica en el sistema sanitario.

Así lo señalo Schwarz durante su discurso en el acto de toma de posesión celebrado días atrás. Otro de los pilares estratégicos será la formación continuada complementada programas transversales que refuercen competencias clave para los médicos del siglo XXI. Con especial atención a las sesiones jurídico-sanitarias en los principales hospitales de la provincia para orientar a los colegiados en los aspectos legales más relevantes de su ejercicio profesional; o la formación en inteligencia artificial y competencias digitales.

La hoja de ruta para los próximos cuatro años contempla además nuevos proyectos como la creación de una escuela de reanimación cardiopulmonar abierta a toda la sociedad.

La formación del médico en inteligencia artificial y competencias digitales será otro de los pilares en la nueva etapa

Toma de posesión

La ceremonia, celebrada en la sede colegial, estuvo marcada por un ambiente de cercanía entre generaciones, donde los nuevos miembros asumieron oficialmente sus cargos y los anteriores, invitados a la toma de posesión, dirigieron unas emotivas palabras de agradecimiento, poniéndose a disposición de quienes ahora asumen la responsabilidad de representar a los más de 10.200 colegiados de la provincia de Alicante.

INFORMACIÓNTV

En su intervención, el presidente destacó que este relevo se ha desarrollado bajo la premisa de la transparencia y el respeto institucional. Recordó el proceso electoral y la importancia de que el colegio siga avanzando en un modelo de gestión basado en la honestidad y el servicio. "Nos exigimos cada vez más, y estoy seguro de que quienes se incorporan a la nueva directiva lo hacen con los valores y la vocación de servicio que definen a esta institución. El colegio existe para servir a los médicos, prestigiar nuestra profesión y reforzar su papel ante la sociedad”.

Tras la convocatoria de elecciones del 28 de agosto pasado, la junta electoral, órgano independiente y supervisor del desarrollo de las elecciones, proclamó el 16 de septiembre una única lista de candidatos presentada en tiempo y forma, encabezada por el doctor Schwarz, por lo que se hizo innecesaria la celebración de votaciones entre la colegiación, tal y como explican desde la entidad.

Una directiva paritaria La nueva directiva está formada por 15 miembros. Así, junto al presidente, Dr. Hermann Schwarz, mantienen sus responsabilidades el secretario general, doctor José Manuel Peris; la tesorera, doctora Isabel Prieto; y las vocales doctora María José Ramos, vocal de Medicina Primaria; María Fermina Lorente, vocal de Medicina Hospitalaria; y Natalia Acín , vocal de Médicos Tutores y Docentes. El nuevo órgano de gobierno incorpora también caras nuevas para este mandato: el doctor José Miguel Mataix, será el vocal de Medicina Privada; Gonzalo Chacón asumirá la Vocalía de Médicos Jóvenes y en Promoción de Empleo; Alejandra Owono será vocal de Médicos de Administraciones Públicas; María Angustias Oliveras ostentará el cargo de vocal de Médicos Jubilados; Asunción Candela será la titular de la Vocalía de Médicos Docentes de Facultades de Medicina; y Patricia Montserrat , ejercerá como vocal de Médicos de Urgencias y Emergencias. El doctor José Luis Bataller ostentará la Vicepresidencia Primera del Colegio; Ana Mª Segura asumirá la Vicepresidencia Segunda; y José Ángel Sánchez, que estará al frente de la vicesecretaría.

La nueva directiva continuará con el impulso de la Fundación Funcoma como motor de investigación y excelencia médica. En este marco se inscriben las becas Lumed, concedidas junto a la Fundación Navarro-Tripodi para reconocer el talento investigador, las estancias formativas y la excelencia académica de los médicos de la provincia con una dotación global de 170.000 euros.

Su primera gran cita será la gala del próximo 27 de noviembre en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos, donde se desvelará también el proyecto ganador de la ayuda extraordinaria a la investigación médica, dotada con 50.000 euros.

"El colegio existe para servir a los médicos, prestigiar nuestra profesión y reforzar su papel ante la sociedad” Hermann Schwarz — Presidente del Colegio de Médicos de Alicante

Cooperación con Sanidad

En el ámbito institucional, desde el Colegio de Médicos explican que seguirán consolidando su apoyo a la Organización Médica Colegial (OMC) y reforzará la cooperación con la Conselleria de Sanidad, así como con los ayuntamientos de la provincia, a través de convenios que permitan ofrecer apoyo y asesoría en cuestiones de salud pública, actuando como garantes de la seguridad de los ciudadanos ante las pseudociencias y el intrusismo profesional.

Asimismo, mantendrá su estrecha colaboración con las universidades y continuará apostando por la sostenibilidad, explorando nuevas inversiones en energías renovables para abastecer la sede colegial. También se impulsará el enfoque "One Health", con el doctor Schwarz como secretario de la plataforma, en representación del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM).

La entidad prevé seguir aplicando criterios de eficiencia económica, "garantizando que los recursos aportados por los colegiados se traduzcan en servicios útiles, proyectos de valor y en el fortalecimiento de la institución".

Puertas abiertas

La institución mantendrá abiertas las puertas del Palacio de Congresos a toda la sociedad, afianzándose como un espacio de encuentro y difusión cultural. A través de su Ateneo Cultural se seguirá impulsando una programación variada de actividades y eventos artísticos, literarios y musicales, que refuercen el vínculo del con la ciudadanía y sitúen a la institución como referente en la vida cultural de la provincia.

La toma de posesión culminó con el juramento o promesa de los nuevos miembros de la directiva, que asumieron su cargo con la responsabilidad de representar a los más de 10.000 colegiados de la provincia.

El presidente cerró el acto apelando a la unidad y al papel protagonista de la colegiación en el futuro de la sanidad. "Hemos demostrado que con una gestión responsable y transparente se pueden alcanzar grandes metas. Ahora toca dar un paso más: defender los derechos profesionales y laborales de los médicos con firmeza, y lo haremos apoyando al Sindicato Médico en las justas reivindicaciones contra el borrador de Estatuto Marco como está haciendo la Organización Médica Colegial (OMC) en el Foro de la Profesión Médica”.

Seguridad del paciente

En esta línea, consideran que la unión de las instituciones médicas y el Sindicato Médico ha permitido obtener resultados en la mejora del ejercicio profesional de los médicos, imprescindible para garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad asistencial.

El acto administrativo de toma de posesión contó con la presencia de varios miembros de la anterior directiva, con los doctores Diego Torrús, Juan José Lobato, Fernando Bornay y Elena Díaz. Junto a ellos asistieron también la doctora María José Gimeno, vicesecretaria de CESM-CV, y el doctor Víctor Pedrera, secretario general de CESM.