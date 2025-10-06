Aguas de Alicante impulsa el control en tiempo real de la calidad del agua

Aguas de Alicante refuerza su compromiso con la calidad del agua de consumo liderando un proyecto pionero de digitalización en la comarca de l'Alacantí, concretamente en Alicante, Sant Joan y San Vicente, dentro de la segunda convocatoria de subvenciones del PERTE de Digitalización del Agua. Esta actuación estratégica, con una inversión de más de 450.000 euros, permitirá la instalación de 22 sondas multiparamétricas que permitan el control automático y en tiempo real de parámetros esenciales en la red de abastecimiento.

Digitalización del agua potable

El proyecto “Digitalización para el Control de la Calidad del Agua en tiempo real” supone un avance clave hacia la gestión digital del ciclo del agua. Gracias a la sensorización de la red, se podrá realizar un diagnóstico continuo de la calidad del agua las 24 horas del día, controlando indicadores tales como cloro residual libre, cloro total, pH, turbidez y conductividad.

Esta innovación permitirá no solo monitorizar el estado del agua en todo momento, sino también predecir tendencias, integrar datos en sistemas de gestión 360º y facilitar la digitalización de los trabajos de campo, alineándose con el Real Decreto 3/2023, garantizando la seguridad sanitaria y una respuesta más rápida y planificada ante cualquier incidencia.

Gracias al proyecto “Digitalización para el Control de la Calidad del Agua en tiempo real”, se podrá realizar un diagnóstico continuo de la calidad del agua las 24 horas del día. / INFORMACIÓN

Un control de calidad del agua más eficiente

Hasta el momento, el control de la calidad del agua era totalmente dependiente de muestreos manuales y puntos de control poco estandarizados, lo que resultaba en una mayor carga de trabajo, un mayor desgaste de recuros humanos, más tiempo gastado y más posibilidades de error. Por estos motivos, esta nueva tecnología es tan importante, ya que gracias a ella se conseguirá reducir la dependencia de muestreos manuales, optimizar la desinfección, flexibilizar los Planes de Vigilancia Sanitaria, mejorar la respuesta ante emergencias y generar ahorros económicos y ambientales, reduciendo emisiones de dióxido de carbono al evitar desplazamientos que sean innecesarios.

Compromiso con la salud y el planeta

Con esta iniciativa, Aguas de Alicante se reafirma en su compromiso con la salud pública y la sostenibilidad, ya que los datos generados se integrarán en los Planes Sanitarios del Agua (PSA’s) y en el Plan de Autocontrol de Gestión de los Abastecimientos (PAGA’s), reforzando una gestión global del riesgo sanitario y anticipándose a cualquier evento que pueda comprometer la calidad del agua.

Además, la información obtenida se enviará de forma automática al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC)y a las autoridades sanitarias, garantizando una trazabilidad completa y transparente.

Inversión y calendario del proyecto

En total, la inversión asciende a 455.594,02 €, de los cuales se destinaran a Alicante 395.824,22 euros, con la instalación de 22 sondas multiparamétricas, a San Vicente del Raspeig con 29.884,90 euros con la instalación de 2 sondas y a Sant Joan D’Alacant, con 29.884,90 euros, en el que se instalarán otras dos sondas más. De la suma total de inversión, el 70% procede de la ayuda solicitada dentro del PERTE. Tras su adjudicación en febrero de 2025, el proyecto ya se encuentra en fase de ejecución y se prevé su finalización para marzo de 2026, cuando todas las señales estarán integradas en el sistema SCADA de Aguas de Alicante.