Alicante regulará los tuctuc tras las quejas vecinales

Alicante tomará medidas contra los tuctuc. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este lunes que se encuentran preparando una normativa específica para regular los tuctuc, los pequeños vehículos turísticos que circulan desde hace más de un año por la ciudad sin un marco legal claro. La medida responde a las quejas de vecinos, a las que la pasada semana se unían los residentes de Santa Cruz, y a la necesidad de establecer reglas que garanticen la seguridad y el orden en este servicio frente a otros sectores turísticos que ya cuentan con una regulación clara.

Barcala explicó que una normativa municipal es necesaria para establecer normas claras que eviten las "lagunas legales" que actualmente permiten que los tuctuc operen con ventajas frente a otros sectores turísticos, generando desigualdad frente a otros sectores turísticos que sí cuentan con regulación propia, como aquellos que cuentan con paradas reguladas en las zonas turísticas de la ciudad. "Los vehículos tuctuc tienen que trabajar, pero de una forma ordenada y bajo una regulación y no, como en muchos casos pasa aprovechando lagunas legales", indicó Barcala.

Entre las cuestiones que estaría barajando regular el equipo de gobierno del PP se encontraría exigir una licencia específica o limitar la publicidad que cubre a estos vehículos. "En muchos casos no se exige ni siquiera para el conductor una licencia específica o portan una publicidad que en otros casos habría que pagar. Es decir, tiene muchos detalles que estamos estudiando y somos plenamente conscientes de que tenemos que dar una respuesta, más que nada, por agravio comparativo a otros sectores turísticos", apuntó el alcalde quien recordó que también se está trabajando en materia de regulación de los apartamentos y bloques turísticos en la ciudad.

Proliferación en Santa Cruz

Precisamente, desde este verano, el barrio de Santa Cruz ha visto cómo los tuctuc convierten en un aparcamiento improvisado la entrada del barrio, junto a la pasarela peatonal y la cercana ermita. La zona se ha transformado en un punto de parada habitual para turistas, gracias a las vistas y la facilidad de acceso al barrio. Los conductores defienden que sus vehículos solo permanecen unos minutos, aunque la realidad es que el tiempo de parada depende del deseo del usuario.

Sin embargo, los residentes alertan de que la presencia constante de estos vehículos genera problemas de movilidad y seguridad. Durante los días de crucero o los fines de semana, se pueden acumular hasta ocho tuctuc en la entrada del barrio, mientras que en días normales suelen coincidir cinco, según indicaron desde la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo.

Un "vacío legal" para la DGT

Hace más de año y medio que los tuctuc se encuentran ya de manera habitual frente a hoteles, la playa del Postiguet o la Explanada, ofreciendo tours turísticos por la ciudad a precios que oscilan entre 49 euros por media hora y 90 euros por una hora completa. Aunque se trata de una opción atractiva para turistas con poco tiempo, la falta de regulación generaba dudas entre profesionales del transporte, como los taxistas, sobre los permisos o licencias que amparaban esta actividad.

Según la DGT, los tuctuc pueden circular como ciclomotores, pero no están autorizados por ello a operar como transporte público, una licencia que solo puede ser otorgada por un Ayuntamiento y que permitiría a estos vehículos a operar como tal en la ciudad. En este sentido, la falta de una ordenanza específica ha dejado un vacío normativo que ahora el Ayuntamiento busca acotar.