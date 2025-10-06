APEHA participa en Alicante Gastronómica 2025 con showcookings

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA) participa activamente en Alicante Gastronómica. Este año, APEHA llega con una propuesta cargada de sabor: una serie de showcookings en vivo donde la cocina de toda la provincia de Alicante será la gran protagonista.

Durante los cuatro días de feria, diferentes chefs de establecimientos asociados a APEHA subirán al escenario para demostrar su creatividad, técnica y pasión por los productos de la tierra. Los asistentes podrán disfrutar en directo de la elaboración de platos únicos que fusionan tradición e innovación, con ingredientes de proximidad y mucho sabor mediterráneo.

“Queremos mostrar el talento que hay en nuestra provincia, apoyar a los hosteleros y seguir dando visibilidad a la gastronomía Alicantina y su provincia, que tiene muchísimo que ofrecer”, afirman desde la organización de APEHA.

APEHA contará con un espacio propio donde los visitantes podrán conocer y degustar la gastronomía de la provincia de Alicante. APEHA aprovechará este evento para seguir impulsando su labor como referente del sector hostelero, generando sinergias entre profesionales, promoviendo el producto local y subrayando el papel de la gastronomía como motor turístico y económico para la provincia.

Alicante Gastronómica es uno de los eventos culinarios más importantes del país. Con una programación pensada tanto para profesionales como para el público general, APEHA se suma así a un evento que reunirá a más de 300 expositores, decenas de chefs de prestigio, concursos, catas, talleres y actividades para todos los públicos.

APEHA invita a profesionales y público en general a acercarse a su espacio y vivir de cerca una experiencia culinaria que promete sorprender.

La participación de APEHA en Alicante Gastronómica, se enmarca dentro de las acciones de promoción gastronómica que realiza, la Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR) formada por las asociaciones provinciales ASHOTUR, Hostelería Valencia y APEHA, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana – l’Exquisit Mediterrani.