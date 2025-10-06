Barcala reclama a Sánchez que libere los remanentes para garantizar los proyectos que iban a financiarse en Alicante con fondos europeos

Un futuro incierto por el momento con petición directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha dejado en el aire el futuro de los diez proyectos municipales que iban a financiarse con fondos europeos, tras conocerse el pasado viernes que la ciudad ha quedado fuera del millonario reparto de ayudas al no alcanzar la puntuación necesaria, a la vez que ha exigido al Gobierno central que autorice al Ayuntamiento a disponer de los remanentes de tesorería, hasta 150 millones de euros acumulados en los bancos por falta de ejecución, para poder ejecutar las inversiones previstas, entre las que se encuentra el pabellón de Tómbola, la rehabilitación del secadero de Las Cigarreras o la adecuación del colegio López Soria.

Barcala afirmó que el equipo de gobierno está elaborando los presupuestos municipales intentando incluir, "en la medida de las posibilidades", algunos de los proyectos afectados, aunque reconoció que el margen económico es muy limitado. "Estamos elaborando unos presupuestos y, en la medida de las posibilidades, intentaremos hacer el esfuerzo de meterlos en unos presupuestos que ya van muy tasados", aseguró Barcala al ser preguntado sobre la posibilidad de acometer los proyectos con fondos municipales. "Si tampoco nos van a dejar con los presupuestos trabajar, pues que venga Pedro Sánchez aquí y nos diga por qué está castigando sistemáticamente a los alicantinos", apuntó el alcalde.

El alcalde de Alicante reclamó al Gobierno que libere los remanentes de tesorería, acumulados por la baja ejecución presupuestaria de los últimos años, una medida que permitiría al Consistorio disponer de hasta 150 millones de euros para realizar inversiones propias. "Ya que no me quiere dar un euro en fondos europeos y nos quita lo que no es suyo, que al menos libere los remanentes de tesorería. Tenemos 150 millones que podríamos invertir si el gobierno de Sánchez nos dejara usarlos. Entonces no necesitaríamos pedir fondos europeos. Pero es que ni comen ni dejan comer", apuntó Barcala, en alusión a un reparto de fondos que ha dejado a Alicante como la provincia de la Comunidad con más millones (55,5 de un total que roza los 96, aunque con las grandes ciudades fuera de las elegidas por no alcanzar la puntuación suficiente).

Para Barcala, la solución pasa por un decreto que autorice a los municipios a ejecutar inversiones financieramente sostenibles con sus remanentes. "Ya que no son capaces de aprobar unos presupuestos generales, al menos podrían dictar un decreto que nos permita invertir con nuestros fondos", afirmó. "El esfuerzo, claro que lo vamos a hacer, pero ¿por qué los alicantinos tenemos que estar siempre pagándonos nuestras facturas?", indicó Barcala. El regidor incluso planteó que el Ejecutivo limite el destino de ese dinero a fines concretos si lo considera necesario. "Si quieren, que nos digan que solo puede destinarse a vivienda social", propuso.

Proyectos en suspenso

Los fondos europeos del Plan Edil iban a financiar una decena de proyectos municipales con un valor superior a los 20 millones de euros, de los que Alicante aportaba ocho millones, entre ellos la construcción del pabellón de Tómbola, la rehabilitación del antiguo secadero de Las Cigarreras y la adecuación del colegio López Soria como centro de proximidad. También incluían la ampliación del Centro de Empleo y Formación El Tossalet, la mejora del centro municipal Plaza de Argel, la instalación de redes wifi gratuitas en toda la zona de actuación y la renovación integral de espacios públicos como el parque Lo Morant, la plaza de Orán, la plaza Dolçainer Lluis Avellà y las plazas de la Constitución y El Palamó.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha quedado excluido por “puntuación insuficiente”, según la resolución provisional del Ministerio. Alicante figura en la lista de reserva, por lo que solo accedería a financiación si algún municipio de más de 75.000 habitantes renunciara a su subvención.

La exclusión de la capital contrasta con el peso que ha tenido la provincia en el conjunto autonómico. De los 95,96 millones de euros que recibirán los municipios valencianos, 55,5 millones se destinarán a nueve ayuntamientos alicantinos, el 58 % del total. En la convocatoria, 23 municipios de la provincia presentaron solicitudes, aunque menos de la mitad han obtenido una valoración positiva suficiente. Pese a ello, Alicante, Elche y Orihuela han quedado fuera de esta asignación, lo que ha generado un notable malestar entre los consistorios afectados.

Alegaciones en marcha

Barcala anunció que el Consistorio ya ha iniciado la preparación de alegaciones contra la resolución. Los equipos técnicos trabajan desde el viernes "a contrarreloj" para intentar revertir la exclusión. "No sabemos aún los criterios concretos porque no se han trasladado", lamentó el alcalde, "pero la información que conocemos nos obliga a elevar el tono. Queremos saber por qué han faltado fondos para la Comunidad Valenciana y por qué, en lugar de destinar dinero nacional a los damnificados de la DANA, se han detraído recursos europeos, y solo de esta comunidad", afirmó Barcala.

El alcalde indicó que no no se detendrá hasta que el Gobierno aclare las razones de la exclusión. "No voy a parar hasta que se aclare por qué Alicante se ha quedado sin nada. Eso lo tendrán que explicar. Me alegro por los municipios que sí han recibido fondos, pero muchos tampoco saben por qué. Esa incertidumbre y falta de transparencia generan inseguridad jurídica y desconfianza cuando concurrimos al reparto de fondos europeos", advirtió Barcala.