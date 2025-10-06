¿Nueva dana en Alicante? La Aemet alerta de posibles de lluvias intensas para el puente de octubre
El Mediterráneo se calienta y los modelos apuntan a un nuevo episodio de lluvias fuertes en la provincia de Alicante
El puente de octubre se acerca y las previsiones apuntan a un giro importante en el tiempo en la provincia de Alicante. Tras varios días de temperaturas suaves y cielos tranquilos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada de un nuevo frente a partir del jueves, 9 d'octubre, capaz de traer lluvias más abundantes e inestabilidad a buena parte del litoral mediterráneo.
Las primeras lluvias débiles registradas hoy en puntos de la provincia, como Torrevieja o Alicante, son solo un anticipo de un cambio más acusado que podría consolidarse de cara al final de la semana. La agencia meteorológica habla ya de un aumento significativo de la humedad y de las probabilidades de lluvia a partir del jueves.
El Mediterráneo, más cálido de lo normal, alimenta la inestabilidad
Los expertos señalan que el Mediterráneo occidental mantiene una temperatura superior a la normal para estas fechas, lo que favorece la acumulación de humedad y energía en la atmósfera. Si esa masa cálida se encuentra con aire frío en altura, podría intensificar las precipitaciones en la zona del litoral, un escenario clásico en el arranque del otoño.
La Aemet subraya, sin embargo, que la situación atmosférica sigue siendo incierta y que las previsiones podrían variar en los próximos días. “A partir del jueves podrían producirse lluvias abundantes en el Mediterráneo”, ha publicado el organismo en sus redes sociales, insistiendo en que se trata de una posibilidad y no de una alerta confirmada.
El puente de 9 d'octubre en la Comunidad Valenciana, pendiente del cielo
Con el festivo del 9 de octubre en la Comunidad Valenciana a la vuelta de la esquina, muchos alicantinos miran al cielo pendientes de la evolución de este posible frente. Si las previsiones se cumplen, el puente podría ser más húmedo y fresco de lo esperado, especialmente en el litoral, donde el viento de levante podría dejar precipitaciones más persistentes.
Por ahora, el ambiente sigue tranquilo, pero los meteorólogos recomiendan seguir las próximas actualizaciones y estar atentos a los cambios en los modelos de predicción.
Alicante se prepara para un otoño más activo
Después de un arranque de octubre casi veraniego, la provincia podría vivir un episodio otoñal con lluvias y temperaturas más bajas. Aunque aún no hay confirmación oficial de un temporal, el Mediterráneo mantiene todos los ingredientes para un cambio de tiempo notable en los próximos días.
El cielo, de momento, empieza a nublarse. Y con el puente de octubre a la vista, la prudencia será el mejor plan para quienes miran al cielo antes de hacer las maletas.
