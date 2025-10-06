Las danas más adversas tendrán nombre propio

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que, a partir de ahora, las danas más adversas también podrán recibir nombre propio, del mismo modo que las borrascas con gran impacto. Con esta medida, España da un paso más en la mejora de la comunicación y la gestión del riesgo meteorológico, en el marco del programa europeo Storm Naming, en el que AEMET participa desde 2017 junto a los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra, integrados en el Grupo Suroeste (SW) de EUMETNET.

El objetivo principal es evitar que el término "dana" se asocie de forma automática con catástrofes o daños graves, algo que ocurre con frecuencia cada vez que una de estas depresiones aisladas aparece en los mapas. Solo aquellas danas que estén previstas para generar un gran impacto, con activación de avisos de nivel naranja o rojo, serán designadas con nombre propio.

Una práctica que mejora la comunicación y la prevención

El nombramiento de estas danas permitirá reforzar la coherencia del mensaje oficial y mejorar la comunicación hacia la ciudadanía y los medios de comunicación, facilitando que las administraciones públicas puedan prepararse y coordinar sus respuestas ante fenómenos meteorológicos adversos. Además, contribuirá a una mejor evaluación posterior de los episodios y a evitar confusiones informativas en un contexto donde las redes sociales multiplican la difusión de datos meteorológicos no siempre contrastados.

Qué es una DANA y por qué puede ser tan impredecible

El término dana proviene del acrónimo Depresión Aislada en Niveles Altos, y describe un sistema atmosférico de bajas presiones en niveles medios y altos de la troposfera. Por su naturaleza, son estructuras complejas y difíciles de predecir, capaces de generar episodios de precipitaciones intensas o torrenciales, nevadas abundantes y tormentas de gran impacto cuando coinciden con condiciones atmosféricas favorables.

Sin embargo, no todas las danas implican riesgo grave. Algunas pasan sin consecuencias destacables, mientras que otras provocan daños materiales y humanos significativos. Por ello, AEMET solo nombrará aquellas con potencial para producir un impacto elevado, lo que ayudará a diferenciar los episodios verdaderamente peligrosos de los que no lo son.

Un sistema coordinado con Europa

La decisión de nombrar danas se enmarca dentro del sistema europeo de cooperación meteorológica EUMETNET, que promueve la coordinación y unificación de criterios entre países. Desde diciembre de 2017, AEMET nombra conjuntamente con sus socios del Grupo Suroeste las borrascas de gran impacto siguiendo una lista prefijada de 20 nombres, que alterna masculinos y femeninos.

Con la nueva medida, el mismo procedimiento se aplicará a las danas más adversas, que pasarán a formar parte de esa lista. Alice será el primer nombre en inaugurarla, seguido de los demás en orden alfabético, garantizando así un sistema claro, transparente y eficaz de comunicación de riesgos meteorológicos en toda la región suroccidental de Europa.

En definitiva, esta iniciativa no busca dramatizar los fenómenos, sino todo lo contrario: darles un nombre solo cuando sea necesario, para mejorar la información, la prevención y la seguridad ciudadana ante los episodios atmosféricos más severos.