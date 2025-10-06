DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
José Luis García Nieves
El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión
El sondeo para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana constata el desgaste del ‘president’ por la dana: su imagen no mejora desde mayo y el 90 % cree que no debería repetir como candidato.
Sara Rodríguez
Duelo familiar en las Hogueras de Alicante: Pere y Alejandro Baenas competirán en la máxima categoría
Al menos por el momento, solo un artista alicantino, Javier Gómez Morollón, plantará en Especial con Polígon de Sant Blai
José Gómez
Estos son los diez proyectos de Alicante en el aire por la pérdida de fondos europeos
La capital y Elche se quedan fuera del reparto, mientras la provincia concentra el 58 % de los recursos destinados a la Comunidad Valenciana
Lydia Ferrándiz
Vecinos de Alicante en pie de guerra por la aparición de comida para perros con anzuelos gigantes en Alicante
Los cebos representan un riesgo para las mascotas y las personas, y podrían constituir delitos graves con penas de hasta cinco años de prisión
J. R. Esquinas
Detenido en el aeropuerto Alicante-Elche con 7.000 euros en diamantes que le robó a su tía
La Policía Nacional localizó al sospechoso con las joyas en una mochila momentos antes de intentar huir a Reino Unido
A. Fajardo
Trece municipios de Alicante sin clase por las lluvias y más de 39.000 alumnos afectados
La cancelación de la actividad escolar afectó el lunes a cinco localidades de la provincia.
O. Casado
¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
Aemet decreta la alerta naranja para este lunes en toda la provincia de Alicante y la mantiene para mañana menos en la zona interior
O. Casado
La alerta roja de Aemet roza la provincia de Alicante y siguen los avisos naranjas en el norte
La Agencia activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral e interior norte del territorio
J. A. Martínez
Los jueces de Alicante recelan de las pulseras antimaltrato por dar más problemas que soluciones
La provincia tiene activos 130 dispositivos, la cifra más baja de toda la Comunidad, ante la alta incidencia de los falsos positivos y limita el uso a los casos donde exista mayor riesgo a las víctimas
J. Hernández
Sanidad
Cirujanos con pulso perfecto: robots que salvan vidas en la provincia de Alicante
Los hospitales de Alicante y Elche aumentan los servicios que utilizan esta máquina que ayuda a los médicos a extirpar el cáncer con más precisión
Los robots cirujanos Da Vinci y Hugo van camino de alcanzar el millar de operaciones en los hospitales de Alicante y Elche, los únicos de la sanidad pública alicantina que cuentan con estos equipos que no sustituyen al médico a la hora de operar pero sí le guían para una mayor precisión, de ahí su uso para extirpar el cáncer, desde el más letal, como es el de pulmón, al de colon: fue el Hugo del hospital ilicitano el primero que hizo una resección de este último tumor en la Comunidad Valenciana.
