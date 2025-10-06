Visibilizar la enfermedad renal crónica desde el autobús en Alicante

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, Alcer Alicante, pone en marcha una emotiva campaña bajo el lema “Visibilizando la enfermedad renal crónica: nuestra campaña ya rueda por Alicante”, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad que viven las personas afectadas.

A través de esta iniciativa, las historias y testimonios de varios socios y socias de la entidad —Mara, Mª Carmen, Juan Carlos, Carlos y Fini— viajan por toda la ciudad a bordo de la línea 24 Alicante–San Vicente del Raspeig, en colaboración con Vectalia.

La campaña permanecerá activa hasta el 15 de noviembre, llevando mensajes de concienciación, empatía y esperanza a miles de personas cada día.

Esta patología afecta aproximadamente al 15 % de la población adulta en España

Historias de superación

“En Alicante hay historias que no siempre llegan a los titulares. Historias de superación, de resiliencia y de apoyo mutuo. Con esta campaña queremos darles voz y mostrar cómo Alcer Alicante acompaña a quienes conviven con la enfermedad renal crónica en todas las etapas del proceso”, que a menudo culmina con un trasplante, señalan desde la asociación.

A través de códigos QR instalados en los autobuses, la ciudadanía puede escuchar directamente los testimonios de quienes viven esta realidad, descubrir cómo la asociación les brinda apoyo psicológico, social y sanitario, y aprender la importancia de la prevención y detección temprana de las enfermedades renales.

La campaña cuenta con el apoyo de GVA Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, Vectalia y Dos Nómadas, cuya colaboración ha sido esencial para llevar este mensaje a las calles y hacer visible una enfermedad que afecta cada vez a más personas.

La imagen de Mara, una niña alicantina recientemente trasplantada, en la trasera de un bus / INFORMACIÓN

Cuidar

“Visibilizar también es cuidar” es el mensaje central de esta acción, que invita a toda la sociedad a implicarse, compartir y empatizar.

En España, la enfermedad renal crónica afecta aproximadamente al 15 % de la población adulta, con una incidencia media de 152 casos por millón de habitantes al año.

Más casos en Alicante

En la Comunidad Valenciana, y concretamente en la provincia de Alicante, la cifra es ligeramente superior, situándose en torno a 150 casos por millón de habitantes, lo que refleja la magnitud de esta “epidemia silenciosa” que sigue creciendo cada año.