Espartal: un bosque de esparto suspendido que se instalará frente a Casa Mediterráneo

La plaza del arquitecto Miguel López en Alicante, frente a la sede de Casa Mediterráneo, se transformará este mes en un espacio de arquitectura efímera con la instalación de "Espartal", el pabellón ganador del Festival de Arquitectura Urbana TAC! 2025. La inauguración tendrá lugar el próximo viernes 17 de octubre y la estructura permanecerá abierta al público hasta el 14 de noviembre, convirtiendo este punto neurálgico de la ciudad en un lugar de encuentro, reflexión y cultura contemporánea.

El proyecto, diseñado por los estudios ELE Arkitektura y GA Estudio junto a los arquitectos Florencia Galecio y Juan Gubbins, con la colaboración de Xaviera Gleixner, se levanta como una pieza arquitectónica única que reinterpreta un material tradicional mediterráneo: el esparto.

Una gran cubierta vegetal de esparto

La instalación crea un "cielo suspendido" de haces de esparto sostenidos por una estructura metálica ligera. Esta cubierta filtra la luz natural y genera una sombra densa que aporta frescor y confort térmico, modificando el microclima de la plaza. Bajo ella, el espacio se convierte en un refugio urbano donde descansar, pasear o simplemente contemplar el entorno.

"Espartal" busca reconectar con el paisaje agrícola y con los oficios vinculados al esparto, un material fundamental en las zonas mediterráneas. La propuesta combina innovación técnica y sensibilidad ambiental, promoviendo un ciclo ecológico más consciente del uso de los recursos naturales.

Arquitectura joven con mirada sostenible

El TAC! Festival 2025, organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana junto a la Fundación Arquia y el Ayuntamiento de Alicante, impulsa el talento de arquitectos menores de 45 años mediante la construcción de pabellones temporales en distintos puntos del país. En esta edición se presentaron 106 propuestas. El jurado, presidido por Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, valoró especialmente en "Espartal" su conexión con el contexto urbano y su apuesta por materiales locales y reciclables.

Cada equipo ganador recibe una dotación de 15.000 euros y un presupuesto estimado de ejecución de 90.000 euros para la construcción de sus respectivos pabellones. En noviembre será el turno de De Roca Madre, el segundo pabellón ganador, que se levantará en la Plaza Stagno de Las Palmas de Gran Canaria, combinando piedra volcánica y plásticos reciclados.