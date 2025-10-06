Las noches en vela se multiplican: crisis de medicamentos para el sueño en Alicante

Finalizado el verano y las vacaciones, la rutina regresa con un incremento de los trastornos del sueño . Así se desprende de la demanda de tratamientos en las farmacias, donde los medicamentos para abordar el insomnio escasean, tal y como se desprende de la comunicación de productos en falta que hacen las boticas de las farmacias.

El desabastecimiento afecta también a los antidepresivos y a los fármacos para tratar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad que suele afectar a niños y adolescentes. Superan en faltas ahora mismo al Ozempic, el antibidiabético que se ha hecho popular por su uso para adelgazar, que después de muchos meses ha salido del listado de problemas de suministro que elabora la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. También hay incidencias de antibióticos comunes que eliminam las bacterias que causan las infecciones.

En cualquier caso, en el top de los cinco medicamentos más difíciles de conseguir estos días por los pacientes de la provincia de Alicante destacan los que se utilizan para tratar el insomnio en sus distintas formas. Hay incluso un preparado que no había presentado faltas en todo 2025 en Alicante y que actualmente se sitúa en el cuarto puesto en número de faltas reportadas por farmacias. Una situación que ocurre en toda la Comunidad Valenciana.

Antibióticos, antidepresivos y medicinas para la insuficiencia pancreática se cuelan en el top 5 de los fármacos que faltan

Infecciones

En esta clasificación asoman también antibióticos para tratar infecciones bacterianas: las faltas comunicadas se han triplicado en septiembre respecto a agosto, tal y como confirman desde Luda Partnerts, red digital que ayuda a las farmacias en la lucha contra los problemas de suministro.

Por su proximidad a los ciudadanos las farmacias son el primer lugar donde se detectan las incidencias en el suministro de medicamentos, una problemática a la que los farmacéuticos comunitarios dedican ya cerca de 11 horas semanales de gestión.

Estos profesionales disponen de otras herramientas como el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CisMED), que ayuda a notificar faltas desde las farmacias y adelantarse a ellas", y FarmaHelp, que facilita al paciente la localización de una farmacia cercana que disponga del medicamento en falta.

Una farmacéutica de Alicante con medicamentos y suplementos / Pilar Cortés

Herramientas

Esta es también una herramienta digital y gratuita para atajar la falta de medicamentos, y la puso en marcha el Consejo General de Colegios Farmacéuticos: permite a las boticas contactar con otras de su entorno cuando un paciente necesite alguna medicina y no dispone de ella para evitar que tenga que volver al médico a que le recete una alternativa.

Volviendo a los fármacos más problemáticos este otoño, los pacientes con glaucoma o hipertensión ocular también están encontrando trabas para conseguir su tratamiento al duplicarse las faltas registradas en las últimas semanas. Lo mismo ocurre con fármacos empleados en el tratamiento de inflamaciones e infecciones del ojo y del oído. Hay medicamentos en concreto en desabastecimiento grave, pues las incidencias comunicadas por los boticarios han llegado a multiplicarse por siete.

Importación del extranjero La Agencia del Medicamento ha incrementado en un 30% las acciones que lleva a cabo para prevenir y mitigar los problemas de abastecimiento, entre las que destacan las paradas de exportación a Estados miembros y a terceros países, la autorización de comercialización excepcional, el contacto con laboratorios para buscar alternativas o la importación de medicamentos extranjeros.

Insuficiencia pancreática

Completa el top un fármaco para el tratamiento de la insuficiencia pancreática, que ha registrado un incremento del 50 % en las faltas reportadas respecto a agosto.

Así, los principales grupos terapéuticos con faltas en Alicante en las últimas semanas, es decir, la clasificación de los medicamentos según la enfermedad o el trastorno que tratan incluye los antibacterianos para uso sistémico; los oftalmológicos; los hipnóticos y sedantes; los oftalmológicos anestésicos locales; y los fármacos digestivos (incluidas enzimas).

El Ministerio de Sanidad ha publicado el informe de problemas de suministro correspondiente al segundo semestre de 2024, del que se desprende que la falta de fármacos que mayor impacto causa a los pacientes si no hay una alternativa terapéutica disponible en el mercado se han reducido un 31% en comparación con el año anterior.

Los medicamentos para combatir el insomnio sufren problemas de suministro / Áxel Álvarez

Antivirales

La mejora en los problemas de suministro afecta a los medicamentos antiinfecciosos, que incluyen los antibióticos o los antivirales. Este grupo de fármacos ha requerido actuaciones preventivas concretas por parte de la Agencia del Medicamento, especialmente en temporada de infecciones respiratorias, para garantizar el suministro.

La entidad, junto al resto de agencias nacionales europeas, la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias activó un plan de contingencia para que en la campaña de invierno no se repitieran las tensiones sufridas años pasados. A raíz de este trabajo conjunto, los problemas de suministro que afectaban a los medicamentos antiinfecciosos se han reducido un 39,7%.

No obstante, actualmente hay 770 fármacos con problemas de abastecimiento, según datos del Centro de Información de Medicamentos (CIMA).