Infraestructuras verdes, limitar los alquileres, y cogobernanza: recetas para garantizar el turismo sostenible

Dinamizar el turismo a través de la sostenibilidad. Es lo que se ha propuesto este lunes en la jornada organizada por la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que han participado representantes municipales y del sector empresarial. Bajo el lema “De La Marjal a la hostelería”, el palacio de El Portalet ha acogido el acto, con dos mesas redondas e inaugurado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

El encuentro ha servido para proponer medidas turísticas encaminadas al crecimiento con los límites puestos en el perjuicio ciudadano. En este sentido, el primer edil ha defendido propuestas como la limitación de los pisos y de los apartamentos turísticos, y ha hecho un llamamiento a “no morir de éxito”.

Más allá de los mensajes de alerta, Barcala ha asegurado que Alicante “vive, probablemente, su mejor momento en turismo”, lo ha definido como "edad dorada", ha hecho balance de cifras, ha aplaudido la desestacionalización y ha pedido “combatir el desequilibrio” para “crecer de manera sostenible”.

Intervenciones

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP, que también ha participado en la inauguración del acto, ha moderado la primera mesa redonda en la que han participado la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet; su homóloga en Cartagena, María Belén Romero; y el alcalde del municipio asturiano de Cudillero, Carlos Valle.

El alcalde de la capital insular, miembro de Coalición Canaria, ha puesto el foco en la “cogobernanza” entre las administraciones contando todas ellas, a su vez, con la ciudadanía, entidades y representantes y “desarrollar acciones compartidas”. En este aspecto, reconoce que “hay que ordenar determinadas cuestiones que han supuesto unas variables complejas, como el alquiler vacacional o los pisos turísticos”. Es en este aspecto, cree, que “el crecimiento se ha desmadrado, generando importantes problemas en barrios y pueblos no acostumbrados”.

Otra de sus propuestas son las infraestructuras sostenibles que se adapten al cambio climático “y que mejoren la calidad de vida de los vecinos y de los visitantes”. Un ejemplo alicantino de esto último es el parque La Marjal, en Playa de San Juan, construido como zona inundable y del que se valora su capacidad de atracción entre los vecinos y los residentes estivales del barrio turístico.

Por su parte, la concejala de Turismo de Cartagena ha hecho hincapié en la necesidad de “no perder nuestra identidad con el turismo”, y ha defendido la práctica de mantener el “contacto permanente con representantes vecinales para evitar que el turismo" afecte a los barrios en esta ciudad. Romero, del PP, defiende a su vez la labor de los agricultores para promover la venta de productos de kilómetro cero entre los turistas mientras que Poquet, homóloga en Alicante y también del PP, pedía “escuchar a la ciudadanía” y defendía labores como la de la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante (UA), que “contribuye a tomar decisiones desde la base científica”.

Por último el alcalde del municipio asturiano de Cudillero, el socialista Carlos Valle, ha expresado que para garantizar la sostenibilidad en el turismo hay que “trabajar en la ordenación de nuevos espacios para que los visitantes no se concentren en puntos conflictivos como un casco histórico protegido y que no se produzcan aglomeraciones”. El alcalde asturiano entiende que este tipo de medidas “muchas veces no gustan, porque pasan por cambios sobre lo que se está haciendo”, pero entiende que son “fundamentales” para preservar la sostenibilidad.

Encajando la hostelería

El concepto de sostenibilidad y el fenómeno del turismo se ha relacionado, constantemente, con el sector de la hostelería. De hecho, en la inauguración también ha participado José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, que ha destacado la firma de un convenio de colaboración con la Comisión de Turismo.

El convenio, explicado por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, servirá para “abrir la puerta a la formación en turismo gastronómico para técnicos municipales y al impulso de prácticas compartidas entre ciudades y asociaciones de carácter local”.

Precisamente, la segunda mesa redonda ha tenido relación directa con el sector hostelero. Susi Díaz, presidenta de Saborea España, ha solicitado “más ayudas para los sectores artesanales, los pequeños agricultores y los ganaderos, que son fundamentales para nuestras cocinas”, y ha recordado que los negocios hosteleros, “muchas veces familiares, no pueden regirse por las mismas normas que las grandes multinacionales”.

María del Mar Valera, de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Apeha), ha solicitado el apoyo de la administración para cuestiones como la “digitalización generalizada de los negocios hosteleros” o para adaptar sistemas como el de la recogida de vidrio a las necesidades de todos los establecimientos. Por último, la hostelera María José San Román, ha exigido que la capitalidad gastronómica de Alicante sea “el punto de partida para poner el foco en el sector, donde debería estar puesto siempre, ya que la gastronomía y la restauración son puntales fundamentales para nuestra economía”.

Las tres representantes del sector han coincidido a la hora de señalar que la sostenibilidad en la hostelería ya no es una opción, porque "no hay otro camino posible.