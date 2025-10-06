Inspectores educativos acusan al Consell de reducir el valenciano "a la mínima expresión"

La consulta de la lengua base a las familias, la eliminación de autores catalanes del temario y la intención de hacer optativa la asignatura de Valenciano en Selectividad ha levantado la voz de la Asociación de Inspectores e Inspectoras de Educación del País Valenciano (Adide-PV). El colectivo ha advertido de que la actual política lingüística de la Generalitat "tiene como objetivo debilitar el valenciano con la intención de reducir nuestra lengua a la mínima expresión tanto en las aulas como en la sociedad".

La entidad de profesionales ha criticado que "todo comenzó con la llamada Ley de Libertad Educativa", culpable, según aseguran, de "un retroceso lingüístico masivo en los centros educativos valencianos". Alertan de las consecuencias que ha tenido la norma con la cual el Consell decidió dar voz solo a los padres, y no a los equipos directivos ni a los consejos escolares, para elegir entre el valenciano o el castellano como lengua mayoritaria de los alumnos: "aulas descompensadas y cambios de matrícula del alumnado de unos centros a otros, además de dificultades organizativas para los centros que ahora tienen cursos, e incluso niveles, con diferentes lenguas vehiculares base".

Además, han alertado de que con el modelo actual, "todo el alumnado, con independencia de la opción votada, recibe hoy menos valenciano que el curso pasado y, esta situación la sufre, especialmente, el alumnado de las zonas de predominio lingüístico castellano". Y es que, con la nueva ley, los alumnos estudian entre un 10 % y un 65 % del tiempo lectivo en valenciano según la zona donde vivan.

Desde Adide- PV se apoyan en que "el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en su artículo 6 establece el derecho a recibir la enseñanza en y en el idioma valenciano, garantizando su uso, asegurando su conocimiento y su aplicación en la Administración y en la enseñanza" y en la anterior Ley 4/2018 de la Generalitat que "estableció un sistema educativo plurilingüe e intercultural que tenía como lenguas curriculares el valenciano, el castellano, el inglés y otras lenguas extranjeras".

Según los inspectores, había un tiempo mínimo destinado a los contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales, en el conjunto de la escolaridad obligatoria, que era del 25% de las horas efectivamente lectivas y que se debía impartir en cada una de las lenguas oficiales la materia o asignatura correspondiente a su aprendizaje y al mismo tiempo, como mínimo, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo. "De esta manera se aseguraba un conocimiento de las dos lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana a la finalización de la Educación Obligatoria. Además, era el Consejo Escolar de cada centro educativo, con la participación de toda la comunidad educativa, quien determinaba su proyecto lingüístico de centro, para adecuarlo a su entorno", recuerdan.

Los censos provisionales de las familias que podrán participar en la consulta de la lengua, en un colegio de Alicante / Jose Navarro

"Barbaridad pedagógica"

Respecto a la eliminación del currículum de cualquier referencia a autores catalanes, lo han tachado de "barbaridad pedagógica" y de "intromisión que no se puede aceptar en la autonomía pedagógica del profesorado, dado que son los mismos departamentos de lengua los que deciden los autores y autoras a trabajar durante cada curso escolar en función de sus proyectos curriculares".

Los profesionales sostienen que "la literatura en valenciano y en catalán forma parte de un mismo tronco lingüístico, y así está determinado científicamente, ya que el valenciano, desde el punto de vista de la filología, es también la lengua que compartimos con las comunidades autónomas de Cataluña y de las Islas Baleares".

Para el colectivo, la "guinda" es la nueva propuesta realizada desde el Gobierno de Mazón al Gobierno central para que en la PAU (prueba de acceso a la universidad), el alumnado valenciano pueda elegir examinarse solo de castellano o solo de valenciano, en lugar de hacerlo de ambas lenguas oficiales en nuestra Comunidad, tal como marca la normativa estatal vigente desde 1992.

Animan a activar una movilización cultural sostenida para que el valenciano no solo se defienda desde el ámbito institucional, sino también cultural, educativo, literario y social. De hecho, advierten de que la Inspección General de Educación ha recibido un listado de palabras, que a pesar de ser correctas, no se deben de utilizar en sus escritos, ni informes oficiales.