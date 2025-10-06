El Foro de Atención Primaria exige a Sanidad que implante ya la jornada de 35 horas

El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (Fomap) ha exigido este lunes al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que "cumpla" con el "compromiso adquirido" e "implante de forma inmediata la jornada laboral de 35 horas de lunes a viernes".

En ese sentido, le ha instado, en un comunicado, a "abrir espacios de diálogo real con los representantes de la profesión médica" para "garantizar, en el corto plazo, la aplicación efectiva" de esta medida y le ha ofrecido la "disposición y voluntad" del Foro para "colaborar" en "defensa de una sanidad pública, segura, sostenible y de calidad".

"Las 35 horas son un requisito imprescindible para asegurar la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario y la no implantación de esta medida supone un retroceso inaceptable para la profesión médica y para la ciudadanía de la Comunitat Valenciana", ha advertido el colectivo.

El colectivo recuerda que el primer nivel asistencial sufre desde hace años sobrecarga asistencial, déficit de personal y agendas saturadas

Intranquilidad

En ese sentido, desde el Foro Médico expresan su "intranquilidad y rechazo" ante esta "promesa electoral incumplida" ya que ha recordado que era "un compromiso explícito en el programa electoral del actual gobierno valenciano, del que tanto presumió en su día".

Este compromiso, ha recalcado, "respondía a una reivindicación histórica de los profesionales de la sanidad pública y se alineaba con la jornada laboral ya implantada en prácticamente todas las comunidades autónomas del estado".

Así, ha lamentado que "una vez más la Comunidad Valenciana está a la cola en temas de sanidad" y que "a día de hoy no sólo no se ha avanzado en su implantación, sino que tampoco se han dado explicaciones claras ni ruta a seguir, incluso todo lo contrario: los mensajes han sido contradictorios". De hecho, ha apuntado que "es una promesa que se ha convertido en un asunto silenciado que ha desaparecido de las agendas políticas".

Un derecho

Al respecto, recalcan que la jornada de 35 horas es"un derecho, no una concesión" y que constituye "un derecho laboral adquirido por los profesionales sanitarios en la mayoría de Comunidades autónomas", por lo que "su incumplimiento genera inequidad, desmotivación y sobrecarga".

"Es una medida viable, beneficiosa y consolidada en otras comunidades, que mejora la calidad asistencial y protege la salud de los trabajadores y su retraso en la Comunidad Valenciana erosiona la confianza, fomenta la fuga de profesionales y crea desventajas competitivas frente a otras autonomías", ha advertido.

En esta línea, ha enfatizado "el impacto" que tiene en la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema porque "la Atención Primaria, que es el pilar del sistema sanitario valenciano, está sufriendo desde hace años sobrecarga asistencial, déficit de personal y agendas saturadas".

Mejora de la asistencia

El colectivo recalca que la reducción a 35 horas semanales "mejora la seguridad del paciente y la continuidad asistencial, favorece la conciliación familiar y disminuye el riesgo de burnout, fortalece la docencia e investigación, asegurando la formación MIR y universitaria y aumenta la capacidad de atracción y retención de talento joven, consolidando equipos estables y reduciendo las plazas de difícil cobertura".

Por todo ello, ha solicitado al conseller "la implantación inmediata de la jornada de 35 horas semanales, el refuerzo de recursos médicos en Atención Primaria, y garantías de conciliación y uniformidad en los derechos adquiridos a nivel nacional, aplicando las 35 horas de lunes a viernes sin trasvases que penalicen descansos".

Del mismo modo, reclaman indicadores de calidad y seguridad ligados a la modificación de la jornada, con evaluación semestral y publicación de resultados, un plan de contingencia asistencial que garantice la cobertura de urgencias y transporte sanitario de los médicos, sustituciones o planes alternativos de refuerzo remunerados en caso de no haberlas, transparencia y comunicación directa con los profesionales antes de la difusión en medios de comunicación", así como "respeto y reconocimiento a la labor profesional del médico".