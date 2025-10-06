El premio a la Mejor Tarta del Mundo ya tiene ganadora en Alicante: este es el ingrediente "secreto"

La maestra pastelera Chayma Boutkabout ha ganado el galardón que califica a su obra como la mejor tarta de chocolate del mundo en la II Edición del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca. El jurado, encabezado por Martín Berasategui, concluyó en el marco de Alicante Gastronómica que la tarta de Boutkabout debía alzarse con el oro.

En equipo del jurado, además de Berasategui, estuvo compuesto por Jordi Roca, Oriol Balaguer, Frédéric Bau, Carles Mampel, Rafael García Santos, Jacob Torreblanca, además de Paco Torreblanca. Este se trata de uno de los cartámenes más importanets de alta pastelería que ha celebrado su segunda edición.

De Barcelona a Alicante

Chayma Boutkabout, de origen marroquí, es jefa de obrador en la pastelería L'Atelier de Barcelona. Esta experta repostera se ha curtido en establecimientos con Estrella Michelin como ABaC, Disfrutar y Koy Shunka.

Su tarta es un pastel en capas de mousse de caramelo y chocolate Manjari: las habas de este cacao provienen de Madagascar, concretamente de la plantación Millot en la llanura del Sambirano, al norte de la isla. Un ingrediente que potencia el sabor del conjunto de forma excepcional. Además de este chocolate tan especial, la tarta ganadora contiene bizcocho chiffon de cacao, flan de vainilla y nata ahumada. Tiene un crujiente de arroz salvaje y cobertura de Jivara de Valrhona con caviar de whisky.

Con estos ingredientes y la forma de elaboración, Chayma Boutkabout se ha coronado como la mejor pastelera de la edición.

Segundo y tercer puesto

En esta II Edición, el ecuatoriano Stebe Gaviño se ganó el segundo puesto. El tercer premio se lo llevó el hispano-argentino Martín de Luca.

El foro del Pan y los Dulces de la Feria Alicante Gastronómica ha sido el lugar donde se ha hecho entrega de los premios y donde los diez participantes de esta edición realizaron sus obras.