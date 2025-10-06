Sistema informático
Que no te pille por sorpresa: corte programado de los servicios online del Ayuntamiento de Alicante
Los trámites y consultas electrónicas no estarán operativos durante unas horas debido a trabajos de mantenimiento
El próximo lunes 6 de octubre, entre las 17:00 y las 20:00 horas, los principales servicios electrónicos del Ayuntamiento de Alicante quedarán fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento en el sistema informático municipal.
Durante ese intervalo no se podrán realizar trámites ni consultas en la sede electrónica, el registro de entrada y salida, la carpeta ciudadana, el sistema de contratación, el portal de cita previa, la oficina virtual tributaria, ni en otras aplicaciones habituales como el sistema de información geográfica, las gestiones online de deportes, Aula Oberta, oposiciones o el pago en línea.
El consistorio ha emitido un aviso especial en el que pide disculpas por las molestias y recuerda que la interrupción será puntual, únicamente para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios digitales municipales.
