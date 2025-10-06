El Plan General de Alicante, una herramienta urgente pero insuficiente "sin modelo de ciudad"

¿A quién le sentaría bien la misma ropa que compró hace 38 años? A nadie. Algo similar ocurre con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, aprobado en 1987 y pendiente de renovación desde entonces, al que "se le ven todas las costuras", según los expertos. En una nueva edición del Foro Cívica, el arquitecto Alfonso Vegara y el ex jefe municipal de Urbanismo José Luis Ortuño, han debatido sobre las prioridades de la ciudad para los próximos años con una conclusión común: la ausencia de un (necesario) proyecto de ciudad.

El Ayuntamiento de Alicante, inmerso ahora en un nuevo intento por renovar la herramienta de planeamiento urbanístico, deberá dibujar en los próximos meses las líneas maestras de la ciudad para los años venideros. Un proceso en el que será fundamental abordar problemáticas como el ordenamiento de las partidas rurales, la configuración de Sangueta o la dotación de servicios al "clúster" de la salud en el entorno de la avenida de Dénia. No obstante, un nuevo Plan General, (pese a ser vital "como el agua", según José Luis Ortuño) no bastará por sí solo.

Un documento "agotado"

El que fuera jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante ha asegurado que los planes generales "están cada vez más considerados como instrumentos insuficientes", citando ejemplos como la ciudad de Madrid, donde se apuesta también por un documento estratégico que "dé una respuesta más inmediata" a los retos de la ciudad. En cuanto al de Alicante, Ortuño mantiene que "no da más de sí" y que se encuentra "agotado".

En la misma línea, Vegara ha incidido en que existe "una crisis generalizada con los instrumentos de planeamiento a nivel internacional", la cual está constatando la importancia de acompañar los planes generales con "medidas más avanzadas que incluyan proyectos de futuro". En esta visión, Vegara considera imprescindible "dialogar" con la complementariedad que aporta a Alicante su área de influencia y coordinar el crecimiento con Elche, Benidorm o San Vicente del Raspeig (principalmente) para "ganar una importante ventaja competitiva".

En lo que se refiere al PGOU ahora en renovación, ambos expertos han coincidido en que este organiza las actividades, pero carece de "magnetismo" para atraer inversión por sí solo y para conseguir los objetivos que Alicante necesita.

¿Cómo debe crecer Alicante?

Este plan de ciudad, del que Ortuño y Vegara consideran que Alicante carece y que es urgente desarrollar, debe servir también para poner fin a problemáticas sin resolver desde hace años.

En este aspecto, el ex técnico municipal ha puesto sobre la mesa el caso de las partidas rurales, en las que la proliferación de vivienda sin licencia municipal se trató de resolver (sin éxito) con el PGOU de 1987, y que debe volver a abordarse con especial atención a los suelos inundables, especialmente tras las consecuencias de la devastadora dana que asoló parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024.

Igualmente, Ortuño ha destacado la importancia de resolver la incógnita de Sangueta, un barrio por desarrollar en una zona estratégica entre la ciudad consolidada (el centro) y la ciudad expansiva (la zona de playas). "Es una vergüenza que exista algo así", ha lamentado, reclamando un mayor entendimiento entre las demás administraciones propietarias del suelo: el Estado, el Puerto, la Generalitat...

Por último, se ha incidido en el entorno de la avenida de Dénia, donde se acumulan una veintena de centros sanitarios de distintas especialidades. Instalaciones de referencia que atraen un público tanto nacional como internacional, pero que no se encuentran acompañadas de servicios ni de opciones de alojamiento que favorezcan una repercusión de estos centros en la ciudad.

Crisis de vivienda

Entre los múltiples problemas a cuya solución debe contribuir el futuro Plan General, se encuentra también la crisis de la vivienda. Eso sí, un conflicto para el que no cabe precipitarse.

Alfonso Vegara ha destacado otras estrategias fallidas que han derivado en un incremento de la vivienda vacía por su escasa conexión con el núcleo urbano y ha abogado por resolver el problema "integrándolo en la ciudad". Respecto al debate planteado por algunos empresarios del sector de la construcción sobre un posible aumento de la edificabilidad, el arquitecto pide cautela y análisis individual: "Puede ser la solución en algunos casos, pero en muchos otros no".

También Ortuño ha reclamado soluciones "reflexionadas" que no comprometan el futuro: "Si nos precipitamos, el problema va a pervivir durante muchos años". A corto plazo, eso sí, sostiene que debe ser la iniciativa privada la que aumente la oferta para regular los precios: "En el año 2000 se visaron 900.000 viviendas en España y, en 2024, solo 120.000", ha recordado.