Cientos de reacciones a la tiktoker que se pregunta quién le dijo de venir a Alicante: "Huele mal y se ve cutre por todas partes"

La polémica está servida. Un simple vídeo de apenas ocho segundos, publicado por la usuaria @girl_in_barcelona, con más de 35.700 seguidores, ha desatado una auténtica tormenta de comentarios en TikTok. La creadora de contenido compartió su decepción tras visitar Alicante con un mensaje directo y provocador (en inglés, aquí traducido): "Fui a Alicante y… bruuuh. Esta ciudad es horrible. El puerto es bonito y hay dos plazas bonitas; todo lo demás es terrible, huele mal y se ve cutre por todas partes. Qué decepción".

Su publicación, acompañada de imágenes del centro urbano, acumula más de 1.800 “me gusta” y más de 200 comentarios, pero lo que realmente ha llamado la atención es el tono del debate que ha generado: entre quienes defienden con uñas y dientes la belleza de Alicante y quienes reconocen que la ciudad "tiene cosas que mejorar".

Una oleada de orgullo alicantino

Buena parte de los usuarios reaccionaron indignados ante la generalización. "Tú no conoces Alicante", le escribió uno de los primeros comentaristas, mientras otro le pedía que mostrara “la parte señorial y elegante" que, según muchos, ni vio ni mencionó. "Debe haberte llevado mucho tiempo hacer ese vídeo porque Alicante es bella", apuntaba otro usuario, mientras que varios residentes insistían en que “cualquier ciudad tiene partes horribles" y que la tiktoker "solo grabó las calles más feas de dos o tres manzanas".

Algunos tiraron de ironía: "Por favor, no vuelvas. Déjanos solos para disfrutar de esta ciudad fea", o “Seremos valientes y sufriremos viviendo aquí”, en tono claramente sarcástico. Otros, más serenos, intentaron contextualizar: "Dos días no bastan para conocer una ciudad", le dijo un alicantino, invitándola a descubrir los barrios con encanto y las vistas del Castillo de Santa Bárbara.

Entre la defensa y la autocrítica

Aunque la mayoría defendió el atractivo de la ciudad, también hubo voces autocríticas. Algunos locales admitieron que el centro "está muy edificado y necesita más cuidado" o que "huele a pipí y basura cuando hace calor", como escribió una usuaria española. Otro comentó que "los alrededores y los pueblos son mucho más bonitos que la ciudad en sí", en referencia a enclaves como Altea, La Vila Joiosa o la playa de San Juan, que incluso la propia creadora del vídeo calificó de "muy bonita".

Entre los mensajes más repetidos se repite la idea de que Alicante es "para vivir, no para hacer turismo exprés", y que su encanto está en el ritmo, el clima y la vida cotidiana más que en los monumentos.

Un debate que va más allá de Alicante

La conversación no tardó en derivar hacia comparaciones con otras ciudades españolas. Algunos aprovecharon para recordar que "Barcelona es peor", otros defendieron que "Valencia es mucho más bonita", y no faltaron quienes aprovecharon la ocasión para hacer humor: "Vienes a Alicante por el aeropuerto", escribió un usuario con retranca británica.

El debate acabó convirtiéndose en un reflejo de cómo las redes polarizan incluso las experiencias más personales. Mientras algunos criticaban la "actitud elitista" de la influencer, otros defendían su derecho a opinar: "No porque a la gente le guste me tiene que gustar a mí también, es solo mi opinión", respondió ella misma ante la avalancha de reacciones.

"Rage bait" o experiencia real

Algunos usuarios interpretaron el vídeo como un caso claro de rage bait —contenido diseñado para provocarindignación y viralidad—. "Buscabas engagement, y lo lograste", escribía un seguidor, convencido de que la tiktoker sabía exactamente lo que hacía. Ella, sin embargo, insiste: "No es propaganda. Es mi experiencia. No me gustó la ciudad, pero me encantó la provincia".

Alicante, en el punto de mira digital

El caso ha puesto sobre la mesa una cuestión más amplia: cómo las percepciones personales, amplificadas por las redes, pueden condicionar la imagen turística de una ciudad. Para muchos alicantinos, el vídeo no refleja la realidad de una urbe "abierta, mediterránea y llena de vida"; para otros, es una llamada de atención sobre el abandono de ciertas zonas del casco urbano.

Sea como sea, el vídeo de girl_in_barcelona ha logrado lo que pocos consiguen: que medio TikTok hable de Alicante, entre bromas, sarcasmo y orgullo local. Y, como escribe un usuario entre risas, quizá ese era el verdadero propósito del clip: "¿Quién te dijo que fueras a Alicante? Probablemente el algoritmo. Y ahora está ganando".