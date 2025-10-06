COLABORAN
IMPULSAN
El turismo es la columna vertebral de la provincia de Alicante. Un motor económico que representa buena parte del empleo y la riqueza generada en nuestro territorio, pero también una fuente de identidad colectiva y una carta de presentación hacia el mundo. La Costa Blanca no se entiende sin sus playas, su gastronomía, su patrimonio cultural, su oferta de ocio y, sobre todo, sin la hospitalidad de quienes la habitan. Por ello, INFORMACIÓN celebró la I edición de los Premios Turismo a bordo de MSC Musica, unos galardones que ponen nombre y rostro a quienes trabajan cada día por hacer de Alicante un destino líder.
Luis Barcala, alcalde de Alicante: «Estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia a nivel turístico, no solo la ciudad de Alicante, sino toda la provincia».
Luis Blanes, director comercial de MSC Cruceros en España: «Alicante es una ciudad estratégica, ha sido, es y será uno de los pilares de crecimiento de la compañía».
Manuel Nieto, director territorial de Cajamar en Alicante: «16 historias únicas muestran que el turismo se construye desde la diversidad. Sin embargo, los 16 tienen algo en común: la pasión por hacer de su trabajo algo inolvidable»
San Vicente del Raspeig consolida su modelo deportivo
La ciudad emprende el camino para convertirse en un referente en la práctica y organización de competiciones deportivas
Mar & Golf Unique Homes, creando hogares junto al Mediterráneo
La agencia inmobiliaria impulsa el turismo residencial y proyecta la ciudad de Alicante como enclave privilegiado para vivir
La ciudad de Alicante, un modelo turístico de éxito sostenido
El destino combina récords de visitantes con una identidad gastronómica cada vez más reconocida y se prepara para nuevos retos en sostenibilidad y digitalización
HOSBEC: 40 años de historia, un futuro de innovación y sostenibilidad
La asociación empresarial turística ha sabido evolucionar hasta convertirse en el referente de la industria turística valenciana, integrando a hoteles, apartamentos turísticos, campings, resorts y otros tipos de empresas
Multiespacio Rabasa, epicentro musical y cultural en la ciudad de Alicante
Reconocida en la primera edición de los Premios Turismo, PBF Entertainment Group celebra su papel como referente en la gestión de espacios, festivales y producción artística global
Aguas de Alicante, premiada por su labor en sostenibilidad y eficiencia
La compañía impulsa la iniciativa «No derroches agua, derrocha compromiso» para sensibilizar a visitantes y ciudadanos sobre la importancia de este recurso hídrico
Esatur, excelencia educativa en turismo: un reconocimiento al futuro del sector
El centro cuenta con sedes en Alicante, Madrid, Murcia y Valencia. Su modelo educativo se basa en cursos homologados y propios, con prácticas reales integradas para favorecer la inserción laboral inmediata
Coca-Cola Europacific Partners, un compromiso que deja huella
La implicación de la compañía va más allá de lo empresarial, contribuyendo a la calidad de vida, la sostenibilidad y la proyección turística de la Comunidad Valenciana
Terra Natura Benidorm: dos décadas de compromiso con la naturaleza, la educación y el ocio familiar
Lo que comenzó como un proyecto con fuerte vocación didáctica y lúdica se ha convertido en uno de los espacios más reconocidos de la Comunidad Valenciana
Arena Alicante, referente en deporte, innovación y bienestar
La transformación global del club lo sitúa en la élite de las instalaciones deportivas españolas
MSC Cruceros, galardonada por su trayectoria
La naviera lleva cuatro años apostando por Alicante como puerto base, consolidando la ciudad como un enclave de referencia para el turismo de cruceros
AR Hotels & Resorts, excelencia hotelera y alta gastronomía, de la mano
Combina innovación, tradición mediterránea y propuestas culinarias reconocidas con estrellas Michelin
Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, pieza clave en la recepción de cruceristas
La asociación tiene como objetivo convertir la ciudad en un destino de referencia mundial para las grandes navieras internacionales. Desde 2017 la entidad ha impulsado más de 240 acciones y actividades
Forty Group redefine la manera de vivir la gastronomía y el ocio
Innovación, compromiso con el medio ambiente y una visión de futuro guían el crecimiento de uno de los grupos más dinámicos del panorama nacional
Caravanas Cruz, cinco décadas de pasión y liderazgo en el turismo itinerante
Lo que empezó hace casi 50 años como un pequeño sueño, ha crecido hasta convertirse en un símbolo del sector del caravaning en España