Aviso para los padres: los niños de Alicante no tienen clase dos días de esta semana

No hace ni un mes desde que comenzaron las clases en Alicante y ya tenemos los primeros días festivos del calendario escolar 2025/2026.

Este año las clases en Alicante dieron comienzo el pasado 8 de septiembre y finalizarán el 18 de junio. El periodo de vacaciones de Navidad se prolongará entre el martes 23 de diciembre y el día de Reyes, 6 de enero, ambos incluidos. Si fijamos la vista en la Semana Santa de 2026, dará comienzo el Miércoles Santo (1 de abril), ya que este día es uno de los tres festivos elegidos por el Consejo Escolar Municipal para que no sean lectivos.

Todavía no está claro si los niños volverán a clase el lunes 13 de abril, ya que el Ayuntamiento ha solicitado que este día sea lectivo y pasar ese festivo al viernes 17 de abril, para que los escolares puedan hacer puente por Santa Faz.

Otros días festivos fijados en el calendario escolar alicantino, y que coinciden con el calendario laboral de los padres, serán los siguientes:

9 de octubre: Día de la Comunidad Valenciana

Día de la Comunidad Valenciana 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 19 de marzo: San José

San José 16 de abril: Santa Faz

Santa Faz 1 de mayo: Día del Trabajo

En cambio este año se “pierden” tres festivos, ya que caen en fin de semana y la Comunidad Valenciana no los pasará a otros días:

12 de octubre: Fiesta Nacional de España, cae domingo

Fiesta Nacional de España, cae domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos, cae sábado

Día de Todos los Santos, cae sábado 6 de diciembre: Día de la Constitución Española, cae sábado

El puente que los padres no esperan la semana que viene

Como antes hemos comentado, el Consejo Escolar Municipal tiene la potestad para elegir tres días que serán festivos dentro del calendario escolar de cada curso. Este año ha decidido que sean el 1 de abril, Miércoles Santo, para que las vacaciones se Semana Santa duren un día más; el 16 de abril, para celebrar la Santa Faz y este próximo 10 de octubre, para que los niños hagan puente con el Día de la Comunidad Valenciana.

Se da la circunstancia de que este viernes no es festivo en el calendario laboral, aunque sí lo es el jueves, 9 de octubre. Por tanto, niños y padres no tendrán ni clase ni trabajo el jueves, pero el viernes sí que será una jornada de laboral habitual mientras que los escolares y los maestros no tendrán que acudir a las aulas.