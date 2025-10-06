De Sangueta a la fachada litoral: los retos del Plan General de Alicante

En la Alicante del futuro, la relación entre la ciudad y el mar será un asunto clave. También la integración de las zonas pendientes de desarrollar (como el entorno de Sangueta o los núcleos de las partidas rurales) y la dotación de servicios a otras áreas ya consolidadas, como el clúster de la salud en los alrededores de la avenida de Dénia. De todo ello han conversado este lunes el arquitecto Alfonso Vegara y el ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante José Luis Ortuño, en una nueva edición del Foro Cívica.

El encuentro, moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, ha servido para abordar las necesidades del futuro Plan General de Alicante, actualmente en tramitación por parte del gobierno local. Esta herramienta de planeamiento, fundamental según los expertos, lleva pendiente de actualización desde su aprobación en el año 1987. Sin embargo, los expertos coinciden en que el plan, por sí solo, no bastará. Creen que será necesario impulsar documentos complementarios que profundicen de forma específica en los retos a los que se enfrenta la capital de la provincia.

La ciudad y el mar

En este sentido, uno de los principales desafíos será la integración de la fachada litoral en la trama urbana. "No puede ser una autovía que separe la ciudad del mar", ha señalado Vegara, quien también ha recordado que este espacio de Alicante "tiene elementos ambientales que se podrían integrar", en relación con la Serra Grossa. Al respecto, el arquitecto ha recordado que "las grandes ciudades del mundo han hecho un diálogo enorme con la costa" y ha citado el ejemplo de Toronto o Barcelona, además del caso de la ría de Bilbao. "La relación con el mar es absolutamente fundamental", ha manifestado Vegara.

En este aspecto, el arquitecto ha señalado también que, en estos momentos, "el puerto no es competitivo para la actividad comercial", dada la competencia actual con València y Cartagena, y ha añadido que debe ser "el gran motor de la transformación del futuro". De cumplirse estos condicionantes, Vegara ha afirmado que "se permitiría el crecimiento de la ciudad hacia el sur". Sobre la situación actual, se ha preguntado por qué Alicante no dispone de la mejor costa de Europa: "Si está ahí, solo hay que respetarla, estudiarla y hacer el mejor proyecto. Deberíamos tener esa oportunidad y esa ambición de recuperar el litoral y pelear para cambiar las normativas si es necesario. No puede ser que no tengamos proyecto de futuro, es una responsabilidad colectiva", ha añadido.

Un barrio por definir

También en la línea de costa, aunque todavía pendiente de concretar su configuración urbanística, se encuentra la zona de Sangueta. Para José Luis Ortuño, el bloqueo de este espacio "estratégica" entre la ciudad compacta (centro) y la extensiva (playas) debe resolverse de forma urgente: "Es una vergüenza que exista un área así". Para ello, reclama mayor diálogo entre las administraciones implicadas (Ayuntamiento, Puerto, Ferrocarrils de la Generalitat y la Autoridad Portuaria) que, normalmente, "son malas negociadoras".

Según Ortuño, en Sangueta el tiempo vuela: "Se debe intentar desarrollar este sector antes de que el PGOU se acabe". Por su parte, Vegara se inclina por "recomponer espacio natural y combinarlo con edificación", potenciando la naturaleza "en equilibrio con la línea de costa".

Problema heredado

Para los expertos, también es importante resolver un problema de planeamiento al que ya se trató de poner fin (sin éxito) en el PGOU de 1987: el de las partidas rurales. "No tenemos actividad primaria, pese a algunos cultivos y alguna cantera, por lo que en el campo hay muchísimas casas que, además, la mayor parte de ellas carece de licencia", recuerda Ortuño.

El Plan General todavía vigente planteó una estrategia que no funcionó, con una veintena de núcleos para que las viviendas pudiesen instalarse conjuntas, haciendo más fácil urbanizar. "Se fijaron parcelas de 20.000 metros para disuadir a la gente de construir, pero con esa clasificación urbana subió el precio automáticamente, lo que hizo que muchos compradores se pasaran al suelo rústico normal e incluso al inundable", explica el ex jefe de Urbanismo. Algo que "se tiene que resolver".

De hecho, la situación de las partidas rurales, donde ha proliferado la compraventa de parcelas no edificables, en las que se están estableciendo asentamientos ilegales. Un asunto que trae de cabeza a los vecinos y al que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, la Policía y la Guardia Civil tratan de poner solución, con la apertura de más de 40 expedientes en el último año y varias parcelas precintadas.

Falta de servicios

El otro punto de conflicto pendiente de resolver es el del clúster de la salud conformado en torno a la avenida de Dénia, donde se concentran una veintena de instalaciones sanitarias privadas. En este entorno, en cambio, los servicios brillan por su ausencia.

Por ello, los expertos centran el foco en las posibilidades que ofrece el turismo sanitario, tanto nacional como internacional, que carece de alojamiento específico en este punto, así como de comercios, restauración y demás dotaciones. Entre las posibles soluciones, Ortuño plantea, en el marco de la moratoria a viviendas turísticas que se aplica actualmente en Alicante, favorecer este tipo de alojamientos vacacionales en el citado entorno.