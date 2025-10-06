Lunes pasado por agua en Alicante: la Aemet confirma la llegada del cambio de tiempo

La provincia de Alicante despide el ambiente veraniego del fin de semana con un lunes marcado por el cambio de tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada de este 6 de octubre estará dominada por los intervalos nubosos y algunas lluvias débiles, sobre todo durante la mañana, acompañadas de un descenso generalizado de las temperaturas. El viento soplará flojo y variable, con predominio del componente este en el interior y del sur en el litoral. A medida que avance la tarde, las precipitaciones tenderán a remitir y el cielo se irá despejando, dejando una sensación térmica más fresca que en jornadas anteriores.

El tiempo en Alicante

El cambio ya se nota en la capital alicantina, donde el cielo ha amanecido cubierto y la lluvia ha hecho acto de presencia durante la mañana. Las temperaturas apenas superarán los 25 grados, frente a los casi 30 del domingo, y la sensación térmica será más fresca. Por la tarde las precipitaciones tenderán a remitir y el cielo se abrirá poco a poco, dejando un final de día tranquilo y agradable, preludio de un arranque de semana más variable.

Una mujer cruza bajo la lluvia en Elche / Áxel Álvarez

El tiempo en Elche

Elche ha amanecido con el cielo muy cubierto y la lluvia como protagonista. Las primeras horas del día se presentan húmedas y algo más frescas, con temperaturas que rondan los 23 grados y descenderán a medida que avance la jornada. A partir de la tarde se espera una clara mejoría, con nubes que se irán retirando y un ambiente más suave, típico del comienzo del otoño.

El tiempo en Benidorm

Este lunes será un día gris en Benidorm, con cielos cubiertos y lluvias débiles durante buena parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas de 23 grados y mínimas alrededor de 19, por lo que el ambiente será templado pero más húmedo que el fin de semana. Por la tarde las precipitaciones tenderán a remitir y el cielo irá despejándose, dejando una noche tranquila junto al mar.

El tiempo en Elda

La jornada se presenta inestable en Elda, con el cielo cubierto y lluvias débiles que podrían aparecer a lo largo de la mañana. Las temperaturas bajan ligeramente respecto al domingo, con máximas que rondarán los 23 grados y mínimas de 15, dejando un ambiente más fresco. A partir de la tarde las nubes irán disipándose y el viento, que soplará suave del sureste durante las primeras horas, perderá intensidad al final del día.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja amanece con nubes abundantes y posibilidad de lluvias durante las primeras horas del día. El ambiente será templado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 25 grados, y una sensación algo más húmeda que en jornadas anteriores. A partir del mediodía las precipitaciones irán remitiendo y el cielo tenderá a despejarse, dejando una tarde más luminosa y tranquila, acompañada de brisas suaves del sureste y noroeste.

El tiempo en Orihuela

Día de paraguas en Orihuela. La mañana estará marcada por lluvias y cielos muy nubosos, con temperaturas suaves que rondarán los 23 grados. A medida que avance la jornada, las precipitaciones se irán debilitando, aunque las nubes seguirán presentes durante buena parte del día. El viento soplará flojo, primero del este y luego del sureste, con una ligera brisa del noroeste al caer la tarde y valores mínimos cercanos a los 17 grados.

El tiempo en Alcoy

El lunes amanece gris en Alcoy, con lluvias débiles intermitentes y un ambiente más fresco que en los últimos días. Las temperaturas se moverán entre los 13 y 21 grados, propias ya del otoño, y el viento soplará suave del sur y suroeste. Durante la tarde se espera una mejoría progresiva, con nubes que irán desapareciendo y un final de jornada más claro y sereno.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta un lunes variable, con el cielo cubierto y alguna lluvia débil por la mañana. Las temperaturas seguirán suaves, entre los 18 y 25 grados, con un ambiente templado y húmedo. A lo largo del día las nubes irán disipándose y la tarde se espera más despejada, con brisa constante del sur que dejará una sensación agradable junto al mar.