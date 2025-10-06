La vacunación se desploma en Alicante por la desconfianza que generan los bulos en redes sociales

Lejos queda el dato del 90 % de la población con la pauta completa de vacunación contra el covid-19 con el que la provincia de Alicante entró en el año 2022 tras lograr administrar casi 3,5 millones de dosis. Era la nueva normalidad y llegaba tras una pandemia en la que la Conselleria de Sanidad, entonces en manos del Botànic, centró sus esfuerzos en convencer a los rezagados mediante el envío masivo de mensajes a los móviles, llamadas personales y ofreciendo la posibilidad de vacunarse sin cita.

Actualmente, solo el 56 % de la ciudadanía se ha puesto una tercera dosis contra este virus y el índice de inmunización está 15 puntos por debajo que el de la gripe en mayores de 65 años, mientras que en la población en general apenas un 30 % se vacunó en 2024. El dato en gripe en los mayores es más alto, pero también está lejos del objetivo del 75 % de las vacunas principales para mantener en el tiempo la inmunidad de rebaño y que esta no se resienta dando paso a epidemias o pandemias.

El porcentaje de inmunización en neumococo y herpes zóster es de una de cada tres personas mayores de 65 años

Según los datos oficiales que maneja la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, recogidos por la Conselleria de Sanidad, solo el 58,15 % de los mayores de 65 años se pusieron la dosis contra la gripe en la Comunidad Valenciana en la última campaña, puesto que la de este año acaba de empezar en los colegios y centros de mayores, y se ampliará el 15 de octubre a la población en general.

Menos de la mitad del personal sanitario se vacuna (47,4 %); por un exiguo 26,5% si hablamos de los trabajadores sociosanitarios, que son los que atienden a los mayores en las residencias de ancianos, los más vulnerables de todos.

Una niña recibe la vacuna inhalada de la gripe para niños el pasado curso en Elche / Áxel Álvarez

Los motivos

¿Cuáles son las razones de este desplome en las vacunas? La sociedad científica apunta a fallos en la percepción de riesgo por parte de la población, porque lo que mueve a muchas personas es la sensación de peligro, como ocurrió en la pandemia de covid. Sin embargo, la preocupación por el coronavirus se ha desinflado hasta entre los más mayores. Pero los expertos apuntan a otra razón que ha adquirido peso en los últimos tiempos: la desconfianza en torno a las vacunas que está generando la desinformación y los bulos en las redes sociales.

El doctor Juan Francisco Navarro / Antonio Amorós

«Nunca hemos tenido más y mejores vacunas. Está fallando la percepción del riesgo por parte de los pacientes y la información" Juan Francisco Navarro — Presidente de la Sociedad de Medicina Preventiva y jefe de servicio en el Hospital General de Elche

«Nunca hemos tenido más y mejores vacunas que en nuestra época, más disponibilidad e indicaciones. Está fallando la percepción del riesgo por parte de los pacientes y la información que tienen. Habría que gastar mucho más esfuerzo y dinero en informarles porque muchas personas buscan sobre todo en redes sociales, donde existe una información terriblemente mala y muy paranoica en relación con el tema de las vacunas», apunta el médico Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad de Medicina Preventiva y jefe de servicio en el Hospital General de Elche.

Así, abunda en que las redes dan cabida a una gran avalancha de información gracias a las cookies, que detectan los temas de interés mientras se navega por la red, facilitando noticias que «a veces son falsas, no nos engañemos. En determinados países están realizando continuas campañas de desinformación con noticias falsas que se difunden fácilmente y que hacen mucho daño a la confianza de las vacunas y a cualquier otro aspecto de cohesión social», citando el caso del gobierno de EE UU que desacredita las vacunas. Esto coincide con el momento de mayor gasto de España en estos fármacos, en recursos para inmunizar a la población, "pero la confianza de la ciudadanía no es la óptima».

Primera jornada de vacunación contra la gripe, el 1 de octubre, en la residencia de mayores Ballesol de Alicante / Pilar Cortés

Menos riesgo de ictus o infarto

¿Por qué vacunarse de la gripe? El doctor destaca que esta es una medida preventiva de primer orden para las enfermedades cardiovasculares pues señala que está demostrado que el que pasa una gripe tiene durante meses un riesgo de sufrir un ictus o un infarto mucho mayor, es decir, que «realmente algunas vacunas tienen otros efectos interesantes además de proteger contra ese virus».

Otro ejemplo de pobre vacunación es el neumococo, que Sanidad promueve entre los mayores de 65 años para evitar pulmonías y neumonías que pueden llevarles a la UCI. «Es una vacuna buenísima que protege a los mayores y a los crónicos de una manera fantástica, pero no estamos logrando la cobertura adecuada». Solamente se puso en 2024 al 34,2 % de la población diana, según datos de la Conselleria de Sanidad.

"La vacunación neumocócica en el adulto protege frente a las neumonías que es causa de ingreso y de mortalidad en las personas más mayores» María Garcés — Subdirectora general de Prevención y Formación de la Salud de la Conselleria de Sanidad

La idea inicial de los médicos era aprovechar la campaña de la gripe y el covid para poner también la del neumococo pero se ha descartado por los bajos índices el año pasado en las otras dos. María Garcés, subdirectora general de Prevención y Formación de la Salud de la Conselleria de Sanidad, coincide al respecto en que la vacunación neumocócica en el adulto protege frente a las neumonías «que es causa de ingreso y de mortalidad en las personas más mayores».

Campañas de captación activa de la población Los especialistas de Preventiva abogan por repetir lo que hizo Sanidad durante lo peor del covid con una labor de captación activa de la población mediante envío masivo de SMS, vídeos en los medios, e incluso llamadas a la población, sobre todo a crónicos y de riesgo, para lo que reclaman que se recuperen unos módulos que había por la tarde para hacer esta tarea, que se suprimieron. «Si tenemos los niveles que tenemos de salud es debido a la lucha contra las enfermedades infecciosas. La vacuna del covid, que nos ha salvado la vida, genera una opinión moderada e incluso tiene muchos detractores. Hay que luchar contra esa desconfianza con información veraz», señala el doctor Juan Francisco Navarro.

Intranasal

Sanidad también facilita, por segundo año, una vacuna inhalada para que los niños puedan inmunizarse contra la gripe en los colegios. Una medida que han de aprobar los padres y consejos escolares, y que en su primera edición comenzó muy floja aunque finalizó con un 42 % de vacunados en el colectivo de edad en el que se ofrecía la medida, 3 y 4 años, y educación especial. Por ello, este año se amplía a los alumnos de 3 a 6 años. En 2024 participaron en la campaña algo más de 12.000 escolares en la provincia. Es intranasal, no pinchada, y los enfermeros van a los centros a ponerla: se dan todas las facilidades.

Garcés, que es pediatra, considera que la cobertura del calendario vacunal se mantiene bastante alta en la población infantil gracias a la labor de los pediatras de Atención Primaria. De hecho, una de las vacunas que está funcionando mejor es la del papiloma humano, con una cobertura media del 68 % en niños y niñas de 12 años en Alicante y del 70 % en la Comunidad.

Un niño se vacuna contra el virus del papiloma humano en Alicante / Pilar Cortés

«Los pediatras verdaderamente saben la importancia que tiene la vacunación y se lo explican muy bien a los padres. En sí, lo que queremos alcanzar es que el adulto se conciencie de la necesidad de la vacunación como otra medida más de prevención, como es no fumar, no beber alcohol, hacer deporte y tener una alimentación adecuada. Es otro pilar que tiene la Organización Mundial de la Salud para prevenir enfermedades». Una franja de edad en el punto de mira son las personas de 60 a 65 años con buena salud que huyen de vacunarse, «y es el mejor momento de hacerlo porque generarán mejores anticuerpos y tendrán menos complicaciones que si se vacunan a los 75 años», apunta el doctor.

Este desapego no ocurre solo con las vacunas contra los virus respiratorios. La cobertura en herpes zóster, «extraordinaria para personas mayores, crónicos e inmunodeprimidos», es baja. La Conselleria de Sanidad comenzó en 2023 la vacunación frente a este virus, con dos dosis separadas por ocho semanas, de las personas que cumplían 65 años y 80 años (nacidos en 1958 y 1943), con la previsión de que cada año se incorporen dos nuevas cohortes. En 2024 lo hicieron los nacidos en 1959 y 1944, y así sucesivamente. En la cohorte de 80 años se ha puesto la pauta completa el 33,7 % y en 65 años un 35,2 %.

María Garcés explica que «una persona con un zóster puede quedarse con un problema neurológico importante que se llama neuralgia postencefálica, un dolor crónico que no tiene tratamiento y que va a mermar mucho su calidad de vida», concluye.