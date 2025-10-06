Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos parodian la última campaña del Ayuntamiento: "En Alicante we don't say..."

Residentes del Mercado Central imitan la lona gigante que el gobierno local ha instalado en Madrid y critican cuestiones como la limpieza, el turismo masivo o la protección del patrimonio

Varios carteles de la campaña impulsada por los vecinos del Mercado Central.

Varios carteles de la campaña impulsada por los vecinos del Mercado Central. / INFORMACIÓN

Alejandro J. Fuentes

Vecinos de Alicante se "suman" a la última campaña del Ayuntamiento de Alicante, aunque a modo de parodia. La asociación de residentes del Mercado Central ha publicado una serie de carteles imitando la lona gigante que el gobierno local ha instalado en la Puerta del Sol de Madrid, aunque destacando cuestiones como la falta de limpieza, el incremento desmedido de las viviendas turísticas o la falta de protección del patrimonio.

La iniciativa municipal, mediante un cartel de 257 metros cuadrados, expone (parcialmente escrito en inglés) que "En Alicante no decimos 'felicidad', decimos 'un verano sin fin, una historia que contar y un arroz que recordar', y yo creo que es bonito". Los vecinos, por su parte, se centran en otras cuestiones igualmente "típicas" de la ciudad, aunque menos positivas: "En Alicante no decimos 'Ayuntamiento', decimos "Que llueva, que las calles están muy sucias" y creo que eso no es bonito", sostiene uno de los carteles.

Limpieza, apartamentos, arbolado...

Con este mismo formato, que se hace servir de la fórmula "We don't say...", muy popularizada en los últimos años (llegando a copar incluso títulos de canciones) la Asociación de Vecinos Mercado Central-Plaza de España destaca otros aspectos por resolver en la ciudad: "En Alicante no decimos 'Ayuntamiento', decimos "Otro edificio de apartamentos turísticos" y creo que eso no es bonito".

Entre el resto de lemas, "Han derribado otro edificio protegido"; "Esta acera lleva años rota"; "Otra tala de árboles". Una acción acompañada de una imagen del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de la concejala de Turismo, Ana Poquet, que ya acumula decenas de comentarios en las redes de la asociación.

