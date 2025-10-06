Una de cada cinco viviendas de las partidas rurales de Alicante tiene riesgo de inundarse

Una de cada cinco viviendas está expuesta a peligrosidad de inundación en las partidas rurales de Alicante y la Cañada del Fenollar, es la zona más expuesta, donde el riesgo es todavía mayor.

Así lo concluye una investigación realizada en la Universidad de Alicante (UA) en la que aproximadamente el 20 % de las viviendas (urbanas y rústicas) identificadas por el investigador Carles Vaquer Pastor en las partidas rurales señaladas, se encuentran en áreas con peligrosidad de inundación. Esto supone que, de las casi 9.000 construcciones y viviendas identificadas y cartografiadas, unas 1.800 se encuentran expuestas a fenómenos naturales peligrosos cuando se producen lluvias intensas. Además, el autor pone el foco tanto de viviendas en suelo urbano (sin servicios públicos básicos) como en suelo rústico, lo que se suma a la problemática no solo para el territorio, sino también para la seguridad y calidad de vida de la ciudadanía, ya que no se estaría cumpliendo con la normativa urbanística vigente.

El investigador ha observado que muchas viviendas y construcciones irregulares se ubican cerca de ramblas o zonas deprimidas del terreno, donde además, el acceso a servicios básicos y redes de comunicación queda, a menudo, interrumpido durante las riadas, como ocurre con el Colegio Público CEIP Cañada del Fenollar, asegura la presidenta del AMPA y residente en esta partida rural. Las zonas más afectadas se localizan en esta pedanía, donde la presencia de la Rambla de l’Alabastre y su convergencia con la Rambla del Rambutxar, ponen en peligro de inundación al 40% de las construcciones existentes (1.320 urbanas y rústicas).

Carles Vaquer, autor del estudio sobre las zonas inundables / INFORMACIÓN

Según el trabajo, las partidas rurales presentan un relieve formado principalmente por cañadas de fondo plano de aprovechamiento agrícola tradicional, que han experimentado un proceso de desuso y de ocupación. El abandono agrícola, sumado a una litología impermeable, principalmente de margas, favorece una baja infiltración y una alta escorrentía superficial, lo que provoca un gran peligro en episodios de lluvias intensas como, por ejemplo, la riada de 1982 en Alicante. Además, se caracterizan mayoritariamente por un modelo diseminado de ocupación del suelo, vinculado a la expansión irregular reciente.

El estudio, dirigido por los docentes Pablo Giménez Font y Antonio Prieto Cerdán, ha combinado datos del Catastro, del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) y, de otras fuentes como el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) o el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellas, se han tenido en cuenta imágenes satelitales y entrevistas vecinales para analizar no solo los aspectos físicos del territorio, sino también el impacto social.

El colegio La Cañada, situado en una rambla, lleva 15 años a la espera de su nueva ubicación / Pilar Cortés

Ramblas de riesgo

“Es preocupante ver como las personas que viven en estas partidas no solo tienen que hacer frente a la inseguridad física, también a la carencia de apoyo adaptado en caso de necesidad”, afirma Carles Vaquer, autor del estudio. No obstante, existe mucho compromiso por parte de la comunidad vecinal, la cual ya lleva tiempo luchando por encontrar una solución a este problema. Hasta el momento, la Asociación de Vecinos de la Cañada del Fenollar (AVCF) ha conseguido apoyo institucional desde la Guardia Civil, especialmentedel Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Subdelegación del Gobierno. También, el servicio municipal ha reconocido la gravedad del problema y asegura estar estudiando medidas urgentes como, por ejemplo, mejorar la coordinación entre la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), la Concejalía de Urbanismo y la Guardia Civil.

No obstante, la comunidad vecinal denuncia la ausencia de responsables políticos, lo que supone una creciente indignación de la población residente. Los vecinos alertan de la saturación en el ambulatorio y el colegio, las deficiencias en la recogida de residuos y un aumento de la inseguridad. Las personas residentes piden un mayor compromiso por parte del Ayuntamiento de Alicante.