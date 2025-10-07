Alicante cambia el presupuesto de Turismo para pagar facturas atrasadas del socorrismo

Las facturas atrasadas del contrato de socorrismo de Alicante fuerzan al Ayuntamiento a modificar el presupuesto del Patronato de Turismo. La Junta de Gobierno local ha aprobado este martes la primera modificación de crédito del organismo autónomo para incorporar 1,7 millones de euros con el objetivo de sufragar parcialmente el coste del servicio de salvamento en 2023 y 2024.

De acuerdo con el expediente, el Ayuntamiento recurrirá al remanente de tesorería (excedente presupuestario que se genera al no ejecutar el presupuesto) de más de 7 millones de euros. De esta manera, dispondrá de un total de 1.718.912 euros adicionales, para poder afrontar las deudas con la adjudicataria del servicio de socorrismo en las playas de la ciudad. En concreto, aún está pendiente abonar a la UTE conformada por Ebone y Emsebur el trabajo realizado durante todo el 2023 y la campaña de Semana Santa de 2024. Un pago que se encuentra "congelado" por el interventor, quien estudia plantear una reducción, debido a diferencias entre los últimos contratos.

La mercantil responsable del nuevo contrato de salvamento, que se inició en la temporada estival del pasado año, también estuvo a cargo de las playas de Alicante en la anterior adjudicación. Una vez concluido el servicio, ante los retrasos en la redacción del nuevo pliego, el Ayuntamiento tuvo que alcanzar un acuerdo con la empresa para la continuidad del servicio de forma extraordinaria, con el objetivo de que las zonas de baño no se quedaran sin socorristas. Este acuerdo llegó después de que la compañía renunciase al último año de prórroga por cuestiones económicas tras tres ejercicios prestando el servicio

Desajuste de precios

Pese a que, justo antes de la Semana Santa de 2023, el Consistorio y la compañía acordaron un importe de 1,7 millones de euros cuyo reconocimiento extrajudicial de créditos fue aprobado tanto por el Patronato de Turismo como por la Junta de Gobierno Local. Ahora, el pago (que todavía no ha sido realizado por el Ayuntamiento) se mantiene en el aire por reparos del interventor municipal.

El responsable de fiscalizar las cuentas municipales se encuentra elaborando un informe, que está previsto que concluya en los próximos días, sobre la diferencia en el precio por hora entre el contrato extraordinario (a 21,03 euros) y el nuevo pliego (a 19,97). Por este motivo, el alto funcionario entiende que el abono a la empresa acordado por el Ayuntamiento y la propia mercantil debería realizarse según el precio de mercado, más cercano al segundo de los importes.

De materializarse este cambio, la compañía vería reducidos sus ingresos por el trabajo realizado en 2023 y 2024 en una cantidad total cercana a los 60.000 euros.