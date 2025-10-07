El Ayuntamiento de Alicante paga un millón de euros de indemnización por excluir a una empresa del contrato de Zonas Verdes

Punto final al conflicto por el contrato de Zonas Verdes de Alicante. El Ayuntamiento aprueba pagar un millón de euros de las arcas municipales a Geamur por la decisión del gobierno local de excluirle del concurso público. Después de que el TSJ diese la razón a la empresa y defendiese que no tendría que haber sido apartada del proceso, el equipo de gobierno popular anunció que no recurriría la decisión y aceptó la sanción económica, que ahora se hace efectiva.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el pago de un total de 994.374,73 euros, en cumplimiento de la sentencia 155/2024, del pasado 1 de octubre de 2024, dictada por la sección 5ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Un importe del que el ejecutivo municipal ha dispuesto tras aprobar, en el último pleno municipal, la segunda modificación de crédito del presupuesto municipal.

Antecedentes

El origen del problema tuvo lugar en 2020, cuando la Junta de Gobierno adjudicó a STV Gestión el contrato de mantenimiento de Zonas Verdes por 17,6 millones de euros para tres años, frente a los 20 millones de precio de licitación estipulado por los técnicos municipales. Geamur, la anterior contratista excluida durante el proceso de licitación y finalmente ganadora en el procedimiento judicial, había propuesto una oferta de 16,64 millones, un millón de euros inferior a sus principales competidores. Tras conocerse las ofertas de las diez empresas que optaban a ese lote, se consideraron bajas temerarias las propuestas que bajasen de 17 millones de euros. Solo fue una, la de Geamur.

La compañía perjudicada, que se había hecho cargo anteriormente del servicio, llevó la adjudicación a los tribunales, donde el TSJ le dio la razón: no tendría que haber sido apartada de la licitación. En ese momento, el tribunal falló que había que «reiniciar» la adjudicación hasta el momento en que su oferta fue considerada baja temeraria. Algo que, en la práctica, habría supuesto que el contrato cambiase de manos a mitad de su periodo de validez, pasando de STV Gestión a Geamur.

Tras esa decisión, el gobierno de Barcala se decantó por indemnizar a la perjudicada en vez de retrotraer el procedimiento. Para ello, se dirigió al TSJ para poner de manifiesto la «imposibilidad material de ejecución de la sentencia», proponiendo reemplazarla por una compensación económica. Entonces, el Ayuntamiento salvó la primera «bola de partido», ya que el tribunal autonómico accedió a la petición del gobierno municipal, lo que abrió una fase de negociación entre las partes, que discrepaban en el importe más «razonable» para lo ocurrido. La empresa reclamaba un pago de en torno al 6% del importe del contrato por «lucro cesante», la cantidad que aplican mayoritariamente los tribunales en estos casos.

El TSJ decidió la cantidad

La oferta del Ayuntamiento, en cambio, se situaba lejos de esa cifra, llegando a ofrecerse importes por debajo del 1 %. Una vez se constató la imposibilidad de alcanzar un pacto, ambas partes se encomendaron de nuevo a los tribunales, por lo que entró en juego una vez más el TSJ. En este caso, el tribunal autonómico fijó un pago de 994.374,73 euros. Menos de lo que reclamaba la mercantil, pero considerablemente más de lo que ofrecía el ejecutivo liderado por Luis Barcala.

De nuevo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento plantearon un recurso, junto con la otra empresa implicada en el caso, STV Gestión. Una petición que, en enero de 2025, el TSJ desestimó de nuevo, reafirmando su sentencia previa y emplazando a las arcas municipales a sufragar una indemnización de casi un millón de euros para la compañía que fue excluida indebidamente del concurso público.