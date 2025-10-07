Barcala quiere seguir en la Cámara pese a la intención de Baño de vender el edificio a la Diputación de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante quiere seguir como inquilino del antiguo hotel Palas (ahora sede de varios servicios municipales) pese a la intención de la Cámara de ofrecer el edificio a la Diputación presidida por Toni Pérez, en un intento de aumentar la presión sobre Barcala ante el bloqueo a la licencia para su sede en Panoramis. El movimiento de la entidad que preside Carlos Baño se produce en pleno conflicto por el edificio que se construye actualmente sin licencia en el puerto alicantino, y que se encuentra bajo la lupa de los técnicos de Urbanismo. Desde el ejecutivo local, en cambio, rechazan que ambas polémicas estén relacionadas.

"Nosotros ahí estamos bien. Si la Cámara toma esa decisión la respetaremos y buscaremos otra ubicación, que a día de hoy no contemplamos porque queremos seguir". Así ha manifestado la portavoz del gobierno de Barcala, Cristina Cutanda, el deseo del Consistorio de permanecer como arrendatario en el edificio de la calle Cervantes. El inmueble, propiedad de la Cámara de Comercio, acoge ahora el Servicio de Atención e Información Ciudadana (SAIC) además de los despachos de diferentes concejalías, como Turismo y Recursos Humanos.

La entidad empresarial, por su parte, deberá abandonar el edificio que ocupa actualmente frente al Teatro Principal y los planes de Carlos Baño pasan por recuperar el Palas, no como sede de la Cámara, sino para ponerlo a la venta. En este sentido, la hoja de ruta pasa porque sea la Diputación de Toni Pérez la que se haga con el inmueble, que lo compraría para instalar ahí la sede de Suma, el órgano encargado de gestionar y recaudar tributos municipales de ayuntamientos de la provincia, entre los que no está el de Alicante. Según ha podido saber este diario, las instalaciones han sido tasadas y valoradas en unos 10,5 millones de euros.

Una decisión que a su vez, pondría en jaque el Palacio de Congresos, tal y como está diseñado tras el concurso de ideas impulsado por la propia Diputación. "San Carlos", el proyecto ganador, planteaba que en ese espacio se proyectara la instalación de la Torre Suma (precisamente para albergar dichas instalaciones), figurando en el diseño como una construcción emblemática con el doble de altura.

¿Presión por la sede del puerto?

Esta polémica supone un capítulo más en el choque entre la entidad de Carlos Baño y el gobierno de Luis Barcala por la sede que la Cámara construye (sin licencia y con dinero público) en los antiguos cines Panoramis. Un edificio en el que, además, se ha excedido la edificabilidad máxima permitida, de acuerdo con los técnicos municipales.

Al respecto, Cutanda asegura que ambos procedimientos son independientes y no entiende que se trate de una medida de presión: "El alquiler nada tiene que ver con ese trámite del puerto", ha zanjado la portavoz popular. Sobre ese trámite concreto, desde el ejecutivo de Barcala apuntan que no existen novedades, después de que el propio alcalde reconociese que se barajaba la "posibilidad" de pedir al Consell de Mazón (gerente en excedencia de la organización cameral) que se pronunciase sobre las irregularidades detectadas.

