“Es un chantaje”: la oposición carga contra la intención de Baño de desahuciar al Ayuntamiento de Alicante del Palas

Las primeras reacciones políticas ante la posibilidad de que la Cámara de Comercio venda su sede ubicada en el antiguo hotel Palas a la Diputación de Alicante ya se han producido. Después de que INFORMACIÓN se hiciera eco de las intenciones del presidente de la entidad, Carlos Baño, de que la institución provincial compre las instalaciones situadas en la plaza del Mar, que actualmente acoge dependencias del Ayuntamiento de Alicante, representantes públicos de izquierdas han criticado esta posibilidad.

El diputado del PSPV en las Cortes, José Díaz, ha definido esta situación como “un chantaje en toda regla”, e interpreta que “o el Ayuntamiento cede con las licencias o se queda sin edificio”.

El también portavoz de la gestora del PSOE en la ciudad de Alicante se refiere, con estas palabras, a la nueva sede de la Cámara de Comercio, construida sin licencia en el edificio Panoramis, con una planta de más cuya eliminación es la única vía para restituir la legalidad. Una condición a la que la entidad presidida por Baño no parece estar dispuesta, a tenor de las alegaciones presentadas. La licencia, que depende del Ayuntamiento, se encuentra actualmente en situación de bloqueo.

O el Ayuntamiento de Alicante cede con las licencias o se queda sin edificio José Díaz — Diputado del PSPV en las Cortes

Pese a la construcción de la sede sin poseer licencia, el Consell presidido por Carlos Mazón concedió una subvención de 1,5 millones para los trabajos de esta sede de la Cámara. Cabe recordar que el actual presidente de la Generalitat mantiene su plaza como gerente en esta entidad en excedencia, después de haberla ejercido entre 2009 y 2019.

Díaz, en este sentido, entiende que “Carlos Baño presiona, Mazón protege y Barcala obedece”, y considera que la actitud del alcalde es “indolente y cobarde”, en tanto que “primero quiso consultar a Mazón sobre la legalidad de las obras y ahora permite que le chantajeen desde la misma Cámara”.

Todo el asunto de la Cámara de Comercio lleva la firma del peor PP: es puro mazonismo Aitana Mas — Diputada de Compromís en las Cortes

También ha reaccionado a esta situación el grupo de Compromís en el parlamento autonómico. La portavoz adjunta, Aitana Mas, que durante el segundo ecuador de la anterior legislatura autonómica fue vicepresidenta de la Generalitat, afirma que “todo el asunto de la Cámara lleva la firma del peor PP: es puro mazonismo”, critica, a la vez que señala que se trata de “una ilegalidad costeada con dinero público, con conflicto de intereses claro y ahora un chantaje directo de los empresarios al Ayuntamiento”.

Desde la Diputación

La Diputación de Alicante es otra de las instituciones implicadas en esta tesitura. En caso de acceder a la compra del inmueble, valorado en 10,5 millones de euros, instalaría en el edificio la sede de Suma, el órgano encargado de gestionar y recaudar tributos municipales de ayuntamientos de la provincia, entre los que no está el de Alicante.

El portavoz del grupo socialista en la institución provincial, Vicente Arques, critica la “deriva inmobiliaria de la Diputación y de su presidente, Toni Pérez”, también de presidente provincial del PP, a la vez que señala que bajo su mandato la Diputación “ha rebajado las ayudas a los municipios en el plan +Cerca en un 80 % y no ha conseguido gestionar el bono consumo”, pero “ahora propone comprar un edificio”.

La Diputación y su presidente, Toni Pérez, sufren una deriva inmobiliaria Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación

El representante de Compromís en esta misma institución, Ximo Perles, cree que “si la Cámara de Comercio tiene un problema porque ha hecho una obra ilegal en el Puerto”, en referencia a las instalaciones reformadas sin licencia en Panoramis, “lo que se tendría que plantear quizá es desahuciar al Ayuntamiento para instalar” en el antiguo hotel Palas “su sede y no vender el edificio”, valora.

Sería inaceptable que esto fuera una maniobra política en la que la Diputación participara con dinero público Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación

A su vez, el portavoz valencianista afirma que “sería inaceptable que esto fuera una maniobra política en la que la Diputación participara con dinero público en un chantaje para coaccionar al Ayuntamiento de Alicante y que conceda una licencia ilegal”.

Críticas en el Ayuntamiento

Desde el consistorio alicantino, directamente afectado por la posibilidad de la venta de la sede, donde se hallan las dependencias municipales del Servicio de Atención e Información Ciudadana (SAIC) y los despachos de las concejalías de Turismo y Recursos humanos, la oposición también ha emitido críticas.

Pretender desahuciar al Ayuntamiento para ejercer presión política es una falta de respeto entre instituciones Ana Barceló — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento

Ana Barceló, portavoz del PSOE, señala que “el Ayuntamiento no puede actuar bajo chantaje institucional”, y cree que el antiguo hotel Palas “debe seguir estando al servicio de la ciudadanía”. Considera, a su vez, que “pretender desahuciar al Ayuntamiento para ejercer presión política es una falta de respeto entre instituciones”, y pide “luz y taquígrafos para que la Diputación aclare esta cuestión”.

Todo esto se enmarca en la guerra interna del PP Sara Llobell — Concejala de Compromís

En el grupo de Compromís, Sara Llobell critica al alcalde, Luis Barcala, por “demostrar una vez más su improvisación en la gestión y, además, la poca o nula influencia en su propio partido”. Interpreta que “todo esto se enmarca en la guerra interna del PP”, y la concejala se pregunta “qué va a pasar ahora con todos los servicios que se ofrecen en el edificio”.

El pulso entre Barcala, Mazón y la Cámara de Comercio convierte el Palas en el ring del poder mientras Alicante sigue sin rumbo Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento

Por último, el concejal y portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, cree que “el pulso entre Barcala, Mazón y la Cámara de Comercio convierte el Palas en el ring del poder mientras Alicante sigue sin rumbo”, y señala que “no se está discutiendo un contrato de alquiler, sino quien puede más”, ya que “Barcala y Mazón compiten por marcar territorio mientras el Ayuntamiento se queda en medio y la ciudadanía asiste atónita a un espectáculo impropio de instituciones que deberían cooperar por el bien común”.