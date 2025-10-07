Compromís reabre el debate sobre los toldos de Tabarca: "Que Barcala no se extrañe de que no nos den fondos europeos"

Compromís ha reabierto la polémica sobre la instalación de toldos en la isla de Tabarca. El portavoz de la formación valencianista, Rafa Mas, mostró este martes su preocupación tras conocer el informe de la Conselleria de Cultura sobre la actuación, en el que se señala que los toldos solo podían instalarse durante las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo, del 29 de junio, hasta la Virgen del Carmen, el 16 de julio. "Nuestra sorpresa es ver cómo la propia Conselleria indica que el Ayuntamiento contemplaba los toldos únicamente durante estas fechas, y aun así se contrató su instalación el 16 de abril y se firmó el 14 de mayo con una empresa por 165.000 euros", afirmó Mas.

El portavoz advirtió de que esta situación podría constituir un caso de "malversación de fondos públicos". Mas insistió en que, si el Patronato de Turismo conocía que los toldos solo podían utilizarse durante dos semanas, resulta "incomprensible" que se siguiera adelante con un gasto de 165.000 euros, cofinanciados al 33 % por la Generalitat y el Ministerio de Turismo. "Que luego Barcala no se extrañe de que no nos den fondos europeos", añadió Mas, en referencia a la exclusión de la ciudad de los fondos comunitarios anunciada el pasado viernes, que afecta a diez proyectos por un valor total de 20 millones de euros, de los cuales ocho debían ser aportados por el Ayuntamiento.

El informe de la Conselleria de Cultura

El documento de la Conselleria de Cultura, al que ha tenido acceso Compromís, advierte sobre la protección del Conjunto Histórico de Tabarca y establece que cualquier instalación efímera debe minimizar el impacto sobre el entorno. Según el informe del 11 de abril, los toldos podrían montarse dos días antes de las fiestas y desmontarse otros dos días después, "con el fin de afectar lo mínimo imprescindible al tránsito en una zona tan singular, así como a la percepción del Conjunto Histórico". Asimismo, se considera conveniente que estas actuaciones temporales "respeten al máximo" la isla.

Contradicciones en la planificación

La instalación de los toldos de Tabarca fue adjudicada por el equipo de gobierno del PP el pasado 16 de abril, pero ya desde el 18 de marzo el Departamento de Patrimonio Integral había advertido por escrito de que el proyecto afectaba al Carrer d’Enmig, parte del conjunto histórico protegido de la isla de Tabarca. Según el informe, al tratarse de una intervención en un bien protegido, la instalación de sombrajes solo podía autorizarse de forma temporal y vinculada a fiestas tradicionales de interés público, como las de San Pedro y San Pablo (29 de junio) y la Virgen del Carmen (16 de julio).

Aun así, el contrato fue adjudicado con una previsión inicial de uso de más de siete meses al año, desde el 19 de marzo hasta el 1 de noviembre, por 165.649 euros (IVA incluido). No fue hasta el 26 de mayo cuando el Servicio de Turismo emitió un nuevo informe en el que asumía la limitación impuesta por Patrimonio y fijaba que los toldos solo podrían desplegarse entre el 25 de junio y el 16 de julio, además de los días de margen para el desmontaje. En ese documento, la jefa del servicio reconocía que el uso efectivo se reduciría a 18 días, pero consideraba que esa modificación no alteraba de forma sustancial el contrato. El contratista aceptó por escrito los nuevos términos y tanto la Asesoría Jurídica como la Intervención Municipal los validaron. La modificación quedó formalizada el 12 de junio en el Portal de Contratación. La instalación de los sombrajes comenzó a finales de junio y su retirada se produjo pasado el 20 de julio.