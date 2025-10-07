Baño planea desahuciar al Ayuntamiento del Palas y vendérselo a la Diputación

¿Y si la polémica por la sede de la Cámara en Panoramis acaba con un cambio de propietario del antiguo hotel Palas? Carlos Baño mira a la Diputación de Alicante.

Con los enseres embalados desde hace meses para el traslado de su sede de Ruperto Chapí al edificio Panoramis del puerto, previsto para la pasada primavera de no haberse parado las obras tras desvelar este medio que carecían de licencia municipal, la Cámara de Comercio de Alicante ha arreciado su presión sobre el Ayuntamiento, al que compete otorgar un permiso que le está costando conseguir.

Técnicos municipales de Urbanismo concluyeron que se ha construido una planta de más cuya eliminación es la única vía para restituir la legalidad, algo a lo que la institución que preside Carlos Baño no parece estar por la labor a tenor de las alegaciones que ha presentado, y que no contemplan esa posibilidad aviniéndose únicamente a no usarla y llegando incluso a hablar de problemas de seguridad si se suprime.

Pese a todo, el Consell de Carlos Mazón destinó una partida de 1,5 millones para los trabajos de esta sede de la Cámara, donde él sigue mantenido su plaza como gerente para cuando deje la vida política.

Estado actual de las obras de la Cámara de Comercio donde se aprecia la entreplanta que el Ayuntamiento considera fuera de ordenación.. / INFORMACIÓN

Sin lugar a donde ir

Sin lugar en el que instalarse dado que tiene que abandonar las oficinas que venía ocupando frente al Teatro Principal, y sin visos de que pueda entrar en Panoramis a corto plazo hasta que no se informe sobre la legalidad de los trabajos, lo que no se sabe cuándo puede ocurrir, la Cámara está planeando echar al Ayuntamiento del antiguo Hotel Palas, que el Consistorio está usando en régimen de alquiler desde enero de 2014 para destinar las instalaciones a servicios municipales.

Esta presión se suma a la que pretendía que el alcalde, el popular Luis Barcala, dejara en manos de la Generalitat la decisión sobre este polémico asunto, pese a sus declaraciones de hace apenas unos meses en las que no había duda de que la última palabra sobre la legalidad o no de estas obras la tendrían los técnicos municipales. Todo apunta a que la consulta a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que se barajó plantear en un principio al final no se enviará. De «solo una posibilidad» la tachó Barcala la pasada semana.

22 millones

El edificio del Palas, situado en la Plaza del Mar y en el que están ubicados servicios como el de Atención e Información Ciudadana (SAIC) y el Registro General, además de concejalías como Turismo y Recursos Humanos, fue comprado por la Cámara con Antonio Fernández Valenzuela como presidente en julio de 2002 por 6,8 millones y rehabilitado después, para lo que se contó también con ayudas públicas. La inversión total se cifró en 22 millones de los que la Generalitat financió la mitad.

En noviembre de 2013, con entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente, Enrique Garrigós por la Cámara y Sonia Castedo por el Ayuntamiento firmaron el contrato de arrendamiento por diez años (cuatro de ellos de obligado cumplimiento y el resto opcional), a una media de unos 600.000 euros al año (algo más de lo que la Cámara tiene firmado por el alquiler de la sede de Panoramis con el concesionario, que ronda el medio millón). Finalmente, se cumplieron esos diez años de alquiler (hasta diciembre de 2023), y más.

Paralizadas las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio en Panoramis / Alex Domínguez

Contrato hasta el 31 de diciembre

El contrato en este momento, por el que el Ayuntamiento está pagando 616.159 euros (la primera anualidad en 2014 fue de 525.000 euros), se extingue el próximo 31 de diciembre, momento que Baño puede instar el desahucio de las oficinas municipales. Actualmente, la vinculación se realiza a través de la figura de la «tácita reconducción», a la que se puede recurrir cuando, tras finalizar un contrato de alquiler, el inquilino (el Ayuntamiento, en este caso) permanece en la propiedad y el arrendador (la Cámara) no realiza ninguna comunicación para que abandone el inmueble.

Sede Suma

Recuperado el Palas, según la hoja de ruta trazada por Baño, la idea del presidente de la Cámara es vender el inmueble a la Diputación, que lo compraría para instalar ahí la sede de Suma, el órgano encargado de gestionar y recaudar tributos municipales de ayuntamientos de la provincia, entre los que no está el de Alicante. El histórico inmueble ya ha sido tasado y valorado en unos 10,5 millones, según ha podido saber este diario.

El propio Baño, que cuenta con el apoyo del comité de la Cámara para rescatar el Palas, ha comentado a empresarios próximos la operación de la venta del antiguo hotel a la Diputación así como la intención de instalar ahí la sede de Suma.

Propuesta ganadora del futuro palacio de congresos donde se aparecia la Torre Suma, a la derecha. / INFORMACIÓN

Palacio de congresos

Una decisión por parte de la Corporación que preside Toni Pérez que, a su vez, pone en jaque el Palacio de Congresos, tal y como está diseñado tras el concurso de ideas impulsado por la propia Diputación. Y es que en ese espacio está proyectado instalar la sede, la Torre Suma, que figura como construcción emblemática con el doble de altura.

Se trata de un edificio polivalente que, además de contar con un salón principal con capacidad para 2.000 personas, dispondrá de dependencias para ubicar a los trabajadores de la agencia tributaria de la Diputación.

El presupuesto inicial del conjunto se ha fijado en 65 millones sufragados entre la Diputación, que aportará 50, y el Ayuntamiento, que pondrá los 15 restantes, aunque posteriormente la Generalitat, a través de Mazón, también se comprometió a financiar el proyecto, aunque sin concretar cifras.

De cerrarse la operación que pretende Baño, cabe preguntarse si la Corporación provincial mantendría su compromiso presupuestario en el proyecto, ahora en fase de trámites urbanísticos.

El Puerto

La Autoridad Portuaria, en cuyo terreno de dominio público se encuentra el edifico Panoramis y que en principio se enrocó en que la competencia en materia urbanística es municipal, como así es, se descolgó este verano con una comunicación al Ayuntamiento en la que le instaba a que se abstuviera de dar licencias en su suelo. Requerimiento al que el Consistorio respondió comunicando a la concesionaria del edificio Panoramis que paralizaba todos los expedientes que afectaban al complejo, incluido el de la Cámara.