Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.

  1. En esta localidad se hacen las mejores monas y toñas de toda la provincia
  2. Luceros y la Diputación de Alicante se tiñen de verde por una buena causa
  3. Nueve municipios de Alicante se llevan más de la mitad de los millonarios fondos europeos destinados a la Comunidad Valenciana
  4. La suerte toca Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional cae en la ciudad
  5. La huelga del transporte obliga a cambiar mañana los horarios de estos autobuses en Alicante
  6. Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica
  7. Barcala cede y deja en manos de Mazón la decisión sobre la legalidad de las obras de la Cámara de Alicante
  8. El Euromillones sonríe a Alicante: aquí se selló el único boleto premiado en España

Martes de calma en Alicante antes del regreso de las lluvias: la Aemet activa la alerta amarilla para mañana

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Baño planea desahuciar al Ayuntamiento del Palas y vendérselo a la Diputación

El Plan General de Alicante, una herramienta urgente pero insuficiente "sin modelo de ciudad"

Seis “áreas clave” coordinadas desde la cúpula: así es el nuevo “plan de trabajo” del PSOE en la provincia de Alicante

Más presión para el PP por el "genocidio" en Palestina: el PSOE lleva una iniciativa ahora a la Diputación de Alicante

La Generalitat activa 20 millones para hacer frente a expropiaciones “ilegítimas” de la era Zaplana en la Ciudad de la Luz de Alicante

Freno a los tuctucs en Alicante: el Ayuntamiento regulará la actividad tras las quejas vecinales

