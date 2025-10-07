DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
C. Pascual
La valoración de la gestión del Consell consolida su caída libre por la dana
Casi la mitad de los encuestados suspende ahora al gobierno de Carlos Mazón pese a los buenos datos registrados justo antes del 29-O, aunque la oposición obtiene una nota todavía más baja
P. Cerrada
Una joven intenta embarcar en el ferry de Dénia a Baleares con 18 kilos de droga envasada al vacío
La Guardia Civil detiene a una conductora de 21 años que ocultaba hachís en el equipaje que llevaba en su coche
A. Fajardo
Una de cada cinco viviendas de las partidas rurales de Alicante tiene riesgo de inundarse
Una investigación de la UA concluye que 1.800 casas están en peligro cuando se producen lluvias intensas
Manuel Lillo
La Generalitat activa 20 millones para hacer frente a expropiaciones “ilegítimas” de la era Zaplana en la Ciudad de la Luz de Alicante
El Diario Oficial de la Generalitat anuncia una transferencia de crédito a la Conselleria de Medio Ambiente para sufragar la condena económica por embargar viviendas en Agua Amarga “sin la motivación preceptiva”
A. Fajardo
Disputa por la lengua en Alicante: la Inspección y el centro desoyen a la madre y dejan a la niña de Elche en castellano hasta que diga el juez
La progenitora, que votó diferente al padre, interpone una demanda para pasar a su hija a valenciano, la línea en la que ha estudiado la alumna desde que empezó el colegio
José Luis García Nieves
El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión
El sondeo para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana constata el desgaste del ‘president’ por la dana: su imagen no mejora desde mayo y el 90 % cree que no debería repetir como candidato.
Sara Rodríguez
Duelo familiar en las Hogueras de Alicante: Pere y Alejandro Baenas competirán en la máxima categoría
Al menos por el momento, solo un artista alicantino, Javier Gómez Morollón, plantará en Especial con Polígon de Sant Blai
José Gómez
Estos son los diez proyectos de Alicante en el aire por la pérdida de fondos europeos
La capital y Elche se quedan fuera del reparto, mientras la provincia concentra el 58 % de los recursos destinados a la Comunidad Valenciana
Lydia Ferrándiz
Vecinos de Alicante en pie de guerra por la aparición de comida para perros con anzuelos gigantes en Alicante
Los cebos representan un riesgo para las mascotas y las personas, y podrían constituir delitos graves con penas de hasta cinco años de prisión
J. R. Esquinas
Detenido en el aeropuerto Alicante-Elche con 7.000 euros en diamantes que le robó a su tía
La Policía Nacional localizó al sospechoso con las joyas en una mochila momentos antes de intentar huir a Reino Unido
