La fecha que se da Educación para solucionar la falta de especialistas de FP en las aulas de Alicante

Los profesores expertos que imparten clases en la Formación Profesional (FP) han vuelto a salir a la calle en Alicante, Valencia y Castellón, para protestar contra la Conselleria de Educación y para denunciar el recorte de salarios. Los especialistas han empezado a incorporarse a las aulas, después de un mes desde que se iniciara el curso escolar, por el retraso del departamento autonómico en la contratación de los mismos.

Frente a las concentraciones, el Gobierno valenciano ha vuelto a defender su gestión, ha asegurado que los docentes han mejorado con creces sus condiciones laborales y prevé que esta misma semana puedan completarse las adjudicaciones de plazas del profesorado que falta.

En una nueva jornada de protestas, frente a la Dirección Territorial de Educación, profesores y sindicatos han exigido recuperar las horas recortadas en la contratación con el nuevo decreto autonómico, que ha supuesto en algunos casos ver disminuido su salario hasta en un 40 % y han pedido que con 18 horas de docencia tengan una jornada completa como el resto de profesorado de FP y Secundaria.

Asimismo, han reivindicado equiparar su salario al resto de profesorado, incluyendo los complementos, trienios y sexenios, además de negarse a compatibilizar la docencia con la actividad en el sector productivo. Por otra parte, han reclamado a Educación que elimine la limitación de mantenerse activos dos de los últimos cuatro años para justificar la condición de expertos.

Por otra parte, han defendido la necesidad de estabilizar al profesorado experto y especialista que ha estado concatenando contratos temporales en fraude de ley y que se reconozca su condición de docentes.

Desde el sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV, cifran en 120 las plazas de docentes que aún faltan por adjudicar y por incorporarse a los centros. Se trata de profesionales muy específicos en sectores como la electricidad, electrónica, instalación y mantenimiento, movilidad sostenible, sanidad, atención a la dependencia, mediación comunicativa, que imparten clases en módulos, por ejemplo, de electromedicina, ciberseguridad, lengua de signos, soldaduras...

La protesta de profesores expertos de FP y sindicatos, este martes, frente a la Dirección Territorial de Educación, en Alicante / INFORMACIÓN

Mejoras en el contrato

Tras el nuevo episodio de concentraciones, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, volvió a defender los cambios positivos que ha introducido la conselleria para los profesores expertos de la FP, sin entrar en el recorte de horario y sueldo por el que se quejan los docentes.

Estos profesores tienen un contrato sin fecha de cierre y cotizan por 12 meses al año por el máximo, por el nivel de un trabajador A1 Pablo Ortega — Director general de Personal Docente

"Estas personas hasta el año pasado tenían un contrato administrativo y tenían que pasar a tener un contrato laboral. Y esa ordenación normativa, que es la que ellos están criticando, establece que estos profesores que, en realidad trabajan en el sector privado, acuden al sistema educativo exclusivamente para hacer sus horas lectivas y no otro tipo de actividades, como podría ser la redacción de la programación didáctica o la supervisión de las prácticas en empresa", aseguró el representante autonómico.

En este sentido, Ortega manifestó que “gracias al nuevo decreto las condiciones laborales de este profesorado han mejorado mucho, por lo que ha aumentado considerablemente el número de interesados en participar en este proceso. A partir de este curso 2025-2026 estos profesores tienen un contrato sin fecha de cierre y se cotiza por el trabajador por 12 meses al año por el máximo, por el nivel de un trabajador A1”.

El departamento autonómico asegura haber recibido solicitudes de 1.900 candidatos para alrededor de 460 puestos

Una vez publicado el decreto autonómico, según la conselleria se registraron cerca de 1.900 candidatos para alrededor de 460 puestos. Desde la Conselleria de Educación se baremaron todas las solicitudes, se realizó la publicación provisional de las puntuaciones y se abrió un plazo de alegaciones. A continuación, se publicó una lista definitiva de puntuaciones seguida del listado de vacantes, de la apertura de un plazo de solicitud de vacantes y la publicación de un listado provisional de adjudicaciones.

Tras estudiar las alegaciones a este listado, finalmente se publicó el 12 de septiembre un listado definitivo de adjudicaciones, en torno a 400 expertos y tras comprobar que la documentación aportada era correcta, Educación asegura que los profesionales empezaron a incorporarse a sus centros el 1 de octubre. Según el departamento de Rovira, la previsión es que esa incorporación finalice entre este martes y miércoles, mientras que asegura que los puestos no adjudicados se han ofertado para una segunda adjudicación que se resolverá esta misma semana.