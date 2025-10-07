La Federació de Fogueres y las comisiones de la Zona Norte de Alicante acuerdan medidas para mejorar recursos y coordinación

Bases para reforzar la colaboración en la Zona Norte. El presidente de la Federación de Fogueres, David Olivares, se reunió este lunes con las comisiones de la Zona Norte de Alicante para tratar algunos de los asuntos que más preocupan a estas hogueras, como las dificultades económicas o los retos para organizar sus actividades. Durante el encuentro, se abordaron medidas para facilitar la organización de actos, como la contratación conjunta de bandas o autobuses, así como la posibilidad de cambiar el orden de los desfiles para compartir recursos de manera más eficiente.

Además, la Federació se comprometió a intentar negociar paquetes de mesas, sillas, vallas y seguridad que resulten más económicos para las comisiones y se ofreció como aval ante empresas de suministros. David Olivares explicó que en el encuentro se estableció un calendario de actividades para la Zona Norte, incluyendo convivencias y presentaciones. "Hay que buscar la unificación de comisiones, esto no significa que desaparezcan nombres, sino compartir gastos y negociar juntos con proveedores. También hablamos de que desfilen juntos en algunos casos y de cómo pedir subvenciones, así como de revisar la contabilidad de cada comisión", señaló Olivares.

Apoyo ante los retos

La mayoría comisiones que se encuentran en la Zona Norte y que estuvieron presentes en la reunión, entre ellas Escritor Dámaso Alonso, Nou Alacant, Obra Social del Hogar, Plaza Lo Morant, Plaza del Mediterráneo, Tómbola o Virgen del Remedio - La Cruz, se enfrentan a desafíos particulares, sobre todo en el ámbito económico, al estar ubicados en lo que consideran una "zona complicada". Los presentes indicaron que el patrocinio de establecimientos locales escasea en estos barrios y que la venta de mesas o entradas no genera los ingresos que sí se consiguen en otras zonas de la ciudad, lo que les obliga a compartir recursos: "Aquí nos mantenemos entre nosotros mismos y es difícil lograr colaboración", afirman.

En su intervención, Olivares destacó la importancia de coordinar esfuerzos, compartir gastos y facilitar la contratación de servicios mediante acuerdos conjuntos. "Vamos a luchar para que mesas, sillas, vallas y seguridad se negocien de forma conjunta. Incluso podemos firmar convenios con empresas de material para que el intercambio de servicios sea más favorable para las comisiones y así inyectar recursos a la zona norte", explicó Olivares.

La reunión también puso de relieve la necesidad de valorar el esfuerzo de las hogueras que buscan mantener viva la tradición en la Zona Norte. Muchas de ellas comparten recursos por conveniencia económica, como ocurre este año entre Plaza Lo Morant y Nou Alacant con la banda de música, que este año volverán a compartir este recurso. A pesar de los obstáculos, las comisiones expresaron su agradecimiento por la disposición de la federación a apoyar la evolución de la zona. "Nuestro objetivo es que ninguna comisión se sienta sola; queremos apoyarles, facilitarles recursos y ayudarles a mantener viva la tradición en la zona norte", afirmó Olivares.