La Generalitat garantiza la continuidad del servicio de apoyo al colectivo LGTBI+ en Alicante tras renunciar la gestora

La Generalitat ha ratificado este martes la "continuidad" del servicio público de atención integral de asesoramiento y apoyo al colectivo LGTBIQ+, Orienta, después de que la entidad Diversitat Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals haya comunicado su renuncia a gestionar este recurso.

La asociación ha señalado a la Dirección General de Diversidad su cese de la gestión del servicio público "debido a la imposibilidad de cumplir con el artículo 7 del Decreto 181/2017, que regula los requisitos que se exigen a las entidades, al no encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social", según ha asegurado el Consell en un comunicado.

Ante esta circunstancia, la Generalitat, a través de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, explica que ha activado los mecanismos administrativos necesarios "para garantizar el servicio que asegure la atención a las personas LGTBIQ+ usuarias mientras se tramita el procedimiento para la nueva adjudicación de la acción concertada".

En este sentido, ha indicado que "no se va a dejar a ninguna persona LGTBIQ+ de la provincia de Alicante sin atención y acompañamiento". Por ello, ha continuado, "nada más recibir la comunicación por parte de la actual entidad gestora, el equipo de la Dirección General de Diversidad se encuentra trabajando para iniciar soluciones de urgencia para la prestación del servicio".

"La entidad gestora ha expresado su disposición a colaborar con la Generalitat para garantizar una transición ordenada del servicio y evitar cualquier afectación a las personas usuarias. La administración autonómica, por su parte, traslada a todas ellas su compromiso de mantener la atención y el acompañamiento que venían recibiendo", ha concluido el Consell.