Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Generalitat garantiza la continuidad del servicio de apoyo al colectivo LGTBI+ en Alicante tras renunciar la gestora

La ratificación de la "continuidad" se da tras la renuncia de Diversitat a gestionar el servicio público 'Orienta'

Una pasada manifestación del Orgullo LGTBI en Alicante.

Una pasada manifestación del Orgullo LGTBI en Alicante.

Héctor Fuentes

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La Generalitat ha ratificado este martes la "continuidad" del servicio público de atención integral de asesoramiento y apoyo al colectivo LGTBIQ+, Orienta, después de que la entidad Diversitat Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals haya comunicado su renuncia a gestionar este recurso.

La asociación ha señalado a la Dirección General de Diversidad su cese de la gestión del servicio público "debido a la imposibilidad de cumplir con el artículo 7 del Decreto 181/2017, que regula los requisitos que se exigen a las entidades, al no encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social", según ha asegurado el Consell en un comunicado.

Ante esta circunstancia, la Generalitat, a través de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, explica que ha activado los mecanismos administrativos necesarios "para garantizar el servicio que asegure la atención a las personas LGTBIQ+ usuarias mientras se tramita el procedimiento para la nueva adjudicación de la acción concertada".

En este sentido, ha indicado que "no se va a dejar a ninguna persona LGTBIQ+ de la provincia de Alicante sin atención y acompañamiento". Por ello, ha continuado, "nada más recibir la comunicación por parte de la actual entidad gestora, el equipo de la Dirección General de Diversidad se encuentra trabajando para iniciar soluciones de urgencia para la prestación del servicio".

"La entidad gestora ha expresado su disposición a colaborar con la Generalitat para garantizar una transición ordenada del servicio y evitar cualquier afectación a las personas usuarias. La administración autonómica, por su parte, traslada a todas ellas su compromiso de mantener la atención y el acompañamiento que venían recibiendo", ha concluido el Consell.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. En esta localidad se hacen las mejores monas y toñas de toda la provincia
  2. ¿Nueva dana en Alicante? La Aemet alerta de posibles lluvias intensas para el puente de octubre
  3. Luceros y la Diputación de Alicante se tiñen de verde por una buena causa
  4. Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
  5. Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica
  6. Cientos de reacciones a la tiktoker que se pregunta quién le dijo de venir a Alicante: 'Huele mal y se ve cutre por todas partes
  7. De Sangueta a la fachada litoral: los retos del Plan General de Alicante
  8. El Euromillones sonríe a Alicante: aquí se selló el único boleto premiado en España

“Es un chantaje”: la oposición carga contra la intención de Baño de desahuciar al Ayuntamiento de Alicante del Palas

“Es un chantaje”: la oposición carga contra la intención de Baño de desahuciar al Ayuntamiento de Alicante del Palas

La Generalitat garantiza la continuidad del servicio de apoyo al colectivo LGTBI+ en Alicante tras renunciar la gestora

La Generalitat garantiza la continuidad del servicio de apoyo al colectivo LGTBI+ en Alicante tras renunciar la gestora

Alicante cambia el presupuesto de Turismo para pagar facturas atrasadas del socorrismo

Alicante cambia el presupuesto de Turismo para pagar facturas atrasadas del socorrismo

Mazón gastará más de 90.000 euros para celebrar por primera vez el Día de la Hispanidad

Mazón gastará más de 90.000 euros para celebrar por primera vez el Día de la Hispanidad

El Consell elige Muro para habilitar un centro de “acogida temporal” de menores migrantes

El Consell elige Muro para habilitar un centro de “acogida temporal” de menores migrantes

Alicante pone techo al alquiler turístico: límite de plazas por habitante y prohibición en zonas saturadas

Alicante pone techo al alquiler turístico: límite de plazas por habitante y prohibición en zonas saturadas

La Ereta, un parque en Alicante con vistas privilegiadas... al botellón

La Ereta, un parque en Alicante con vistas privilegiadas... al botellón

Llegó la hora del colegio El Somni de Alicante: luz verde a las obras tras cinco años

Llegó la hora del colegio El Somni de Alicante: luz verde a las obras tras cinco años
Tracking Pixel Contents