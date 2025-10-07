Reconocimiento a Isabial por ser ciberseguro y proteger los datos sensibles

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha alcanzado un nuevo hito en su compromiso con la excelencia y la seguridad digital al obtener el certificado de conformidad en el Esquema Nacional de Seguridad que concede el Centro Criptológico Nacional.

¿Esto qué significa? Que queda acreditado que Isabial cumple con los principios básicos y requisitos mínimos exigidos para garantizar la protección adecuada de la información y los servicios que gestiona electrónicamente.

La obtención de esta certificación posiciona a Isabial como una entidad referente en el ámbito de la investigación sanitaria, no solo por la calidad científica de sus proyectos, sino también por su compromiso con la ciberseguridad, la gestión de riesgos y la protección de datos sensibles en los proyectos que realiza, volcados con los pacientes.

El documento tiene una validez de dos años aunque requiere revisiones periódicas

Esquema Nacional de Seguridad

La certificación ha sido obtenida mediante la metodología µCeENS (Micro-CeENS), que expide el Centro Criptológico Nacional, diseñada para facilitar a las administraciones públicas, especialmente las de menor tamaño, el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. El proceso de acreditación ha sido liderado por la Unidad de Datos de Isabial, con la participación activa de sus equipos técnicos y administrativos.

El Esquema Nacional de Seguridad es el marco normativo español que establece los criterios de seguridad para los sistemas de información utilizados por las administraciones públicas y entidades que prestan servicios para ellas. Su objetivo es asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los datos, así como fomentar una cultura de seguridad alineada con estándares internacionales como ISO/IEC 27001 y la Directiva NIS2.

Esta norma es aplicable a toda actividad relacionada con la seguridad de la información en el entorno europeo.

Transformación digital

Para la directora gerente del centro investigador, Elena Bertomeu, “este logro refleja el esfuerzo colectivo de todo el equipo humano por garantizar que nuestros sistemas de información cumplen con los más altos estándares de seguridad. Es un paso fundamental para seguir avanzando en la transformación digital del instituto con garantías”.

La certificación ENS tiene una validez de dos años y exige auditorías periódicas para su mantenimiento, lo que implica un compromiso continuo con la mejora y actualización de las medidas de seguridad implementadas.

Retos tecnológicos

Con este reconocimiento, el instituto Isabial, ubicado en el complejo del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, refuerza su posición como "institución pública innovadora, segura y preparada" para afrontar los retos tecnológicos del presente y del futuro, concluye la Conselleria de Sanidad.