Llegó la hora del colegio El Somni de Alicante: luz verde a las obras tras cinco años

Fin a la tramitación para que puedan comenzar las obras del nuevo colegio El Somni de Alicante, tras cinco años de espera. El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado la construcción por un total de 6,8 millones, tras haber constatado la solvencia de la empresa que presentó una oferta que rebajaba el presupuesto en un millón de euros.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este martes el contrato a Abala Infraestructuras S.L., que presentó una oferta económica de 6,88 millones, cuando el importe fijado en la licitación era de 7,78 millones. De esta forma, una vez se firme el acta de replanteo, podrán dar comienzo los trabajos, lo que desbloquearía la construcción de El Somni, cinco años después.

Recreación del futuro CEE El Somni. / CrystalZoo

La concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha resaltado que la adjudicación del contrato "permitirá iniciar en un breve espacio de tiempo las obras de construcción de este centro educativo tan necesario y demandado, que permitirá a los alumnos con necesidades especiales de El Somni disfrutar de las instalaciones y comodidades que requieren y que merecen, con un diseño completamente adaptado a las necesidades de estos alumnos, aulas y espacios especializados". El proyecto está incluido en el programa Edificant de la Generalitat y ocupará una parcela de 10.483 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento, que está situada entre la avenida Isla de Corfú y el PAU 2.

Trámites

En 2020 se firmó la delegación de competencias para que la Generalitat asumiera el coste de las obras dentro del marco del Plan Edificant, estimándose entonces un importe inferior a los 6 millones. Sin embargo, los retrasos acumulados por el Ayuntamiento en la tramitación del proyecto, que no estuvo listo hasta tres años más tarde, motivaron a su vez un incremento en los costes de construcción.

En octubre de 2023, el Consistorio dio luz verde al proyecto de construcción del Centro de Educación Especial El Somni, que se ubicará en el barrio de La Torreta (PAU 2) así como al del CEIP La Cañada del Fenollar, pendiente de llevarse a cabo en la partida rural del mismo nombre. El trámite para su construcción se paralizó entonces, a falta de que el gobierno local que dirige Luis Barcala completase un nuevo trámite administrativo, que consistía en reclamar a la Generalitat (quien sufragará las obras a través del Plan Edificant) una revisión de los precios planteados en un primer momento.

Ya en abril de 2024, seis meses después de aprobar el proyecto, el Ayuntamiento concluyó dicha solicitud de revisión de precios a la Conselleria de Educación. Finalmente, en noviembre, con la firma del conseller Rovira, se dio por zanjada una tramitación que ha demorado hasta en cuatro años la construcción de un centro muy demandado por las familias, cuyas obras ya están cerca de adjudicarse.