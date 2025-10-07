Mujeres de Alicante acuden a hacerse mamografías por la privada por retrasos en el sistema público

Pacientes de la provincia de Alicante acuden a clínicas privadas a hacerse mamografías porque se notan un bulto o están preocupadas porque puedan sufrir un tumor en el pecho, y no les llega la carta para el cribado de cáncer de mama en caso de tener entre 45 y 70 años, o la sanidad pública tarda en darles cita.

Es lo que está sucediendo también en territorio alicantino, según explica Amparo Bernet, presidenta de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas (y afectadas por cáncer de mama) de la Comunidad Valenciana (Ammcova), quien añade que los retrasos son comunes a las tres provincias aunque las asociaciones locales hablan de retrasos puntuales.

El coste de esta prueba puede variar: una mamografía bilateral estándar puede costar alrededor de los 79€, pero en 3D con tomosíntesis puede rondar los 90€ en la sanidad privada. El precio dependerá del tipo de prueba, el centro y si se contrata a través de servicios de gestión.

Asociaciones de pacientes afirman que se producen demoras en la llamada al programa de cribado o para hacerse una prueba en caso de sospecha

Renovación de equipos

Según la memoria anual del Comité Econòmic i Social (CES), en el año 2024 se realizaron unas 12.000 pruebas diagnósticas menos en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, con una caída en la participación de 223.414 mujeres, aunque el departamento de Marciano Gómez reduce la cifra a 10.000 menos y habla de 232.520 realizadas.

El informe del Comité Econòmic i Social refleja que solo el 65 % de las mujeres de la Comunidad Valenciana en edad de recibir invitación para el programa de cribado de cáncer de mama se hizo la mamografía el pasado año. La Conselleria de Sanidad justifica la caída en la renovación de 11 equipos y en las citas canceladas por la dana, pero desde Ammcova afirman que el motivo es otro.

Recortes

«Cuando comenzó, el screening funcionaba genial pero han ido recortando dinero y las mamografías se acumulan. Ayer una señora me dijo que después de 2 años se la han mandado para el año que viene. Son tres años. Si una paciente tiene un pequeño tumor y pasan 2-3 años, ya se ha desarrollado y de un centímetro ha pasado a tres. Entonces los tratamientos y la cirugía son mucho más agresivos".

Asimismo, recuerda que «el 90 % de las mujeres se detectan el cáncer al palpar un bulto en la mama. Por eso es tan importante el cribado porque existe la posibilidad de detectar el problema en un estadio muy inferior», explica.

Después de lo ocurrido en Andalucía, donde más de 2.000 mujeres se han visto afectadas por un retraso de hasta dos años de los resultados sospechosos de sus mamografías, la Conselleria de Sanidad se compromete a enviar los resultados del cribado en un máximo de 30 días, y a citar o informar de los resultados por SMS o correo electrónico a partir de 2026, fórmulas que suman a la habitual carta de invitación.

Comunicar los retrasos

La Asociación de Mujeres Mastectomizadas invita a las mujeres que puedan sufrir retrasos en la invitación al cribado o tras solicitar una prueba a su médico por sospecha a registrar esta demora por escrito ante la propia conselleria para que tome medidas urgentes.

"Si no, la administración no se entera. Hay que ponerlo por escrito explicando que has tenido que recurrir a la privada porque no se es atendida en la pública ante la incertidumbre que se padece. No por denunciar te van a atender peor y cuando haya muchas quejas es cuando ellos se lo toman medianamente en serio".

Falta de radiólogos

Sobre la falta de radiólogos apunta que "se amparan en que faltan especialistas pero no es verdad, y ahí va la vida de la persona. Nosotras tuvimos el caso de una persona joven que no entraba por edad en el en el sistema de cribado y falleció. Fue al médico y le dijo que como era muy joven no podía tener nada. No se le da importancia y poco a poco la sanidad pública se va deteriorando".

Sanidad anunció un plan de impulso para el cribado del cáncer de mama en el que llevarían trabajando desde inicios de legislatura y, sobre todo, desde la demora detectada hace casi dos años, cuando el conseller acusó al Botànic de "haber abandonado a las mujeres" al detectar un retraso de dos años en la realización de 150.000 mamografías.

En ese contexto, entra la renovación de casi la mitad de los 24 mamógrafos al detectar que "no estaban en condiciones de uso". El segundo punto fue la introducción de la inteligencia artificial en la lectura de las mamografías. El 93 % de los resultados coinciden con la valoración del radiólogo o radióloga y a largo plazo permitirá "reducir progresivamente hasta en un 40 % la carga asistencial" en las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM).