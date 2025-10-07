Alicante pone techo a los pisos turísticos: límite de plazas por habitante y prohibición en zonas saturadas

El Ayuntamiento de Alicante avanza las primeras medidas con las que tratará de poner coto al turismo masivo y a la proliferación de apartamentos vacacionales. Después de que, en enero de este año, entrase en vigor la suspensión de nuevas licencias a viviendas de uso turístico, el gobierno local de Luis Barcala avanza novedades respecto al futuro de este negocio. Principalmente, se fijará un límite de plazas por habitante, se decretará la prohibición total en zonas saturadas, se obligará a que estos pisos tengan acceso independiente cuando se encuentren en bloques residenciales y convertir en alojamientos los bajos de las principales calles comerciales.

El ejecutivo municipal ha dado luz verde este martes en Junta de Gobierno Local al inicio de la tramitación de una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad, que establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas saturadas urbanísticamente, es decir, en las que se supera el índice máximo establecido, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

Además, establece un acceso independiente como condición a la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales.

Plano de la ciudad con las zonas saturadas marcadas en rojo. / INFORMACIÓN

Por otro lado, se prohíbirá la implantación de usos turísticos en plantas bajas de "viarios estructurantes, ejes comerciales y ejes cívicos", con la intención de favorecer el comercio de proximidad, que constituye "un elemento clave para la vitalidad urbana y la cohesión social".

Esta medida, según han informado fuentes municipales, busca "proteger la red de comercio de barrio, asegurando un modelo de ciudad de proximidad, cohesión social y continuidad urbana, evitando que el uso turístico sustituya a los servicios cotidianos indispensables para los residentes".

