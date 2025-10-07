Alicante pone techo a los pisos turísticos: límite de plazas por habitante y prohibición en zonas saturadas
El alcalde Luis Barcala avanza una modificación urbanística que obligará a que las viviendas vacacionales tengan acceso independiente y que impide convertir en alojamientos los bajos de las principales calles comerciales
El Ayuntamiento de Alicante avanza las primeras medidas con las que tratará de poner coto al turismo masivo y a la proliferación de apartamentos vacacionales. Después de que, en enero de este año, entrase en vigor la suspensión de nuevas licencias a viviendas de uso turístico, el gobierno local de Luis Barcala avanza novedades respecto al futuro de este negocio. Principalmente, se fijará un límite de plazas por habitante, se decretará la prohibición total en zonas saturadas, se obligará a que estos pisos tengan acceso independiente cuando se encuentren en bloques residenciales y convertir en alojamientos los bajos de las principales calles comerciales.
El ejecutivo municipal ha dado luz verde este martes en Junta de Gobierno Local al inicio de la tramitación de una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad, que establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas saturadas urbanísticamente, es decir, en las que se supera el índice máximo establecido, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.
Además, establece un acceso independiente como condición a la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales.
Por otro lado, se prohíbirá la implantación de usos turísticos en plantas bajas de "viarios estructurantes, ejes comerciales y ejes cívicos", con la intención de favorecer el comercio de proximidad, que constituye "un elemento clave para la vitalidad urbana y la cohesión social".
Esta medida, según han informado fuentes municipales, busca "proteger la red de comercio de barrio, asegurando un modelo de ciudad de proximidad, cohesión social y continuidad urbana, evitando que el uso turístico sustituya a los servicios cotidianos indispensables para los residentes".
INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN
Suscríbete para seguir leyendo
- En esta localidad se hacen las mejores monas y toñas de toda la provincia
- ¿Nueva dana en Alicante? La Aemet alerta de posibles lluvias intensas para el puente de octubre
- Luceros y la Diputación de Alicante se tiñen de verde por una buena causa
- Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica
- Cientos de reacciones a la tiktoker que se pregunta quién le dijo de venir a Alicante: 'Huele mal y se ve cutre por todas partes
- El Euromillones sonríe a Alicante: aquí se selló el único boleto premiado en España
- Estos son los diez proyectos de Alicante en el aire por la pérdida de fondos europeos
- Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello