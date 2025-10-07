El precioso nombre de niña que significa “la elegida” y que cada vez se oye más en Alicante

Cada vez más los padres buscan nombres cortos para sus hijos. Buscar un nombre bonito, que “quede bien” con el apellido inmediatamente siguiente, y que suene bien a sus oídos, suelen ser las premisas para elegir uno u otro.

En los últimos años los nombres elegidos han cambiado mucho en nuestro país. En la actualidad los más elegidos son Martín, Mateo, Hugo, Lucía, Sofía y Martina. Atrás quedaron los años en los que los más populares eran José, Antonio, Carmen o Josefa.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica anualmente los nombres más populares entre los españoles y de estos datos encontramos algunos curiosos a nivel nacional pero también para la provincia de Alicante. Al auge del nombre Liam se le añade también el de Mía para niñas.

En el cómputo nacional, Mía aparece en el puesto 233 de frecuencia de nombres a fecha de 1 de enero de 2024, pero lo cierto es que ya aparece entre los nombres más elegidos por los padres por comunidades autónomas y provincias.

El nombre Mía en Alicante

En la provincia de Alicante, de entre las niñas nacidas entre el año 2020 y el 2023, el nombre de Mía fue el más elegido por detrás de Sofía, Lucía, Martina, Aitana, María, Emma, Valeria y Julia.

Su popularidad refleja una tendencia hacia nombres cortos, dulces y fáciles de pronunciar en distintos idiomas. Mía es un diminutivo del nombre María, que a su vez deriva del nombre hebreo Miriam. Su significado es “la elegida” o “amada de Dios”.

El auge de elegir un nombre como Mía puede estar en que únicamente tiene tres letras y se pronuncia igual en todos los idiomas. Para muchos también transmite ternura y elegancia. Además, su sonido suave y su simplicidad lo hacen perfecto para acompañar apellidos largos o compuestos.

Algunas de las “Mías” más famosas del panorama internacional es la icónica actriz estadounidense Mia Farrow o la también actriz Mia Waskowska, conocida por interpretar a Alicia en la versión de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton.

La RAE resuelve la eterna duda

La duda más frecuente que puede surgir en torno a este nombre es si lleva acento, y quién mejor que la RAE para solventarla.

En su cuenta de X, la RAE indica que el nombre propio Mía debe llevar tilde en español porque tiene un hiato de vocal tónica seguida de abierta, por lo que deben acentuarse.