Los niños y adolescentes de Alicante, con la vista en peligro

El 40 % de los niños y adolescentes de la provincia de Alicante son miopes. Así lo revela el Barómetro de la Salud Visual impulsado por el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana, asesorado por la Sociedad de Optometría y Contactología.

Una cifra alarmante que crece año a año y que, como señala la Organización Mundial de la Salud, alcanzará al 50% de la población a mitad de este siglo. En cuanto a las causas se apunta a "la genética, las horas que se emplean en actividades con visión de cerca, como el estudio, las pantallas electrónicas o la lectura; y el poco tiempo que pasamos al aire libre”, explica Andrés Gené, presidente del Colegio de Ópticos.

Cataratas, glaucoma, degeneración macular y ojo seco son afecciones que se incrementan entre la población en general

El profesor del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante, David Pablo Piñero, lo corrobora: el aumento del tiempo frente a las pantallas y los malos hábitos contribuyen a la progresión de la miopía. Piñero está al frente de un equipo de estudiantes de la UA que realizaba este martes revisiones gratuitas de la vista en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) en una iniciativa de la Fundación Alió en colaboración con la Diputación y la propia Universidad.

"A los jóvenes hay que enseñarles a usar las pantallas. No las están utilizando adecuadamente. Tenemos que indicarles unas horas de uso determinadas, una distancia prudencial de trabajo, una buena iluminación. Tampoco podemos estar mirando una pantalla de un móvil o de un ordenador 10 horas seguidas. Hay que incentivar unos buenos hábitos de uso de los de los dispositivos electrónicos porque han venido para quedarse", apunta el profesor.

Fatiga ocular

Un mal uso favorece la aparición de miopía, de cansancio y fatiga ocular, y esto, recuerda, afecta al desarrollo académico de la persona y al rendimiento laboral en el futuro. "Por el fondo de ojo podemos ver que hay miopes muy elevados". La miopía magna aparece en el horizonte si, como prevé la OMS, sigue progresando aunque los expertos están introduciendo estrategias de prevención y control para frenar esta afección.

Por su parte, Gené recomienda a los padres que lleven a sus hijos a hacer revisiones visuales para la detección precoz y el tratamiento eficaz de alteraciones visuales como la miopía. El primer examen visual debe realizarse a partir de los 3 años de edad, aunque en el caso de apreciar algún síntoma de alteración visual tiene que adelantarse.

Según el Barómetro de la Salud Visual, los niños alicantinos se realizan su primera revisión de la vista mucho más tarde de lo recomendado, a los 10 años de media: en muchos casos la miopía ya ha aparecido y se ha desarrollado provocando la pérdida de visión de lejos.

Tratamientos

Los tratamientos para ralentizar y controlar la miopía pasan por el uso de gafas con lentes oftálmicas de desenfoque periférico o de lentillas; la ortoqueratología con lentes que moldean la córnea durante las horas de sueño y permiten una visión nítida durante el día sin gafas ni lentillas; y medidas farmacológicas como la aplicación diaria de gotas de atropina que deben ser prescritas por un oftalmólogo.

Evitar el uso de dispositivos electrónicos más de horas seguidas Los especialistas aconsejan pasar más tiempo al aire libre para alcanzar un mínimo de 14 horas a la semana con luz natural; menos tiempo en pantallas y lectura de cerca, mirando a 6 metros de distancia durante 20 segundos cada 20 minutos; evitar el uso de dispositivos más de dos horas seguidas y buena iluminación al estudiar. Así como un control regular con revisiones cada 6 meses; buena higiene del sueño y alimentación saludable.

Algunos síntomas de miopía son entrecerrar los ojos, acercarse mucho al libro o a la pantalla o seguir el texto con el dedo al leer; dificultad para leer la pizarra en clase o sentarse muy cerca del televisor; dolores de cabeza frecuentes, fatiga ocular o enrojecimiento de los ojos; y bajo rendimiento académico, además de problemas con la lectura y escritura.

Una joven se somete a revisión en la campaña de la Fundación Alió, este martes / Héctor Fuentes

Cataratas y glaucoma

Por otra parte, durante las revisiones gratuitas de la campaña promovida por la Fundación Alió en Alicante se han detectado cataratas y glaucoma en hasta un 10 % de las personas examinadas.

Estos problemas afectan a todas las edades, no solo a las personas mayores. Como ejemplo, el profesor del Departamento de Óptica de la UA ha citado el caso de una persona de 48 años con un problema de tensión ocular y daño del nervio óptico detectado en estas pruebas.

Así, afirma que la población quiere ver bien, de ahí que los defectos de graduación sea lo que más preocupe en general. Otras patologías vistas son casos de degeneración macular, sobre todo en personas mayores, y ojo seco.

Pruebas de la vista a cargo de alumnos de Óptica de la Universidad de Alicante / Héctor Fuentes

Día Internacional de la Visión

La campaña de prevención para detectar las anomalías visuales y enfermedades oculares en distintos grupos de población promovida por la Fundación Alió es una iniciativa de medicina preventiva para concienciar y sensibilizar de que "si no se hacen con antelación estas revisiones para poder saber si hay algún problema ocular, se pueden convertir en enfermedades irreversibles en un futuro. Una revisión a tiempo significa conservar la vista", explica María López Iglesias, presidenta ejecutiva de la fundación.

La entidad tiene un convenio con la Universidad de Alicante para que los alumnos del grado de Óptica puedan participar en estas campañas, en las que además colabora Cruz Roja asistiendo a personas mayores o con movilidad reducida.

Asimismo, López Iglesias agradece el apoyo de la industria del sector de oftalmología con la aportación de distintos aparatos para poder desarrollar estas iniciativas, como retinógrafos, lámparas de hendidura o tonómetros de aire con los que medir la presión intraocular, así como colirios para el ojo seco.