Solo contará el monumento: así cambiarán las subvenciones de Hogueras en Alicante

Las subvenciones municipales destinadas al monumento en Hogueras cambiarán de sistema a partir del próximo ejercicio. Así lo anunció este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que explicó que, el objetivo, es que la subvención se dirija íntegramente a la elaboración de la hoguera y no a otros elementos logísticos o complementarios. A partir de ahora, las ayudas se ajustarán exclusivamente al coste del monumento, lo que significa que las comisiones no podrán incluir en las facturas justificativas los gastos de transporte, materiales de montaje o cualquier otro concepto asociado a la plantà.

Esta decisión se comunicó este lunes a la Federació de Fogueres y al Gremio de Artistas de Alicante, quienes vieron con buenos ojos la decisión planteada por el equipo de gobierno del PP. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, confirmó que esta será una de las principales novedades del nuevo modelo de ayudas que se presentará a las comisiones en la asamblea informativa del próximo martes 4 de noviembre. "Esa subvención va a ir única y expresamente a la construcción del monumento", señaló Cutanda.

"Esa subvención va a ir única y expresamente a la construcción del monumento" Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas

La concejala de Fiestas señaló que el Ayuntamiento también trabaja para que las comisiones no vean reducida la cuantía de subvención que perciben actualmente tras el incremento de comisiones en las categorías más altas de la Fiesta. "Este equipo de gobierno va a trabajar para que, al menos, las hogueras en cada una de sus categorías mantengan la cuantía que recibían anteriormente", afirmó Cutanda.

Sin embargo, mantener las cifras de 2025 supondrá un reto para el consistorio. En la próxima edición podrían pasar de 10 a 13 las hogueras de categoría Especial, una cifra que no se alcanzaba desde 2013, y cerca de una decena de comisiones podrían subir a Primera o Segunda categoría. Este aumento implica que, si el Ayuntamiento desea conservar el mismo nivel de ayudas por categoría, deberá ampliar la partida presupuestaria destinada a subvenciones.

"El contrato con los artistas debe ser con fin de obra, para que la subvención vaya destinada íntegramente al monumento" David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

Subvención centrada en el monumento

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, respaldó la decisión del Ayuntamiento de centrar la ayuda en la construcción del monumento. "Defendemos que el contrato con los artistas debe ser con fin de obra, para que la subvención vaya destinada íntegramente al monumento", apuntó Olivares. Respecto al reto de mantener las subvenciones al mismo nivel que el año pasado la Federació calcula que el Ayuntamiento tendrá que realizar un desembolso adicional de unos 70.000 euros para mantener las subvenciones al mismo nivel que el año pasado.

"Necesitamos que las comisiones tengan la garantía de que pueden pagar a los artistas a partir de septiembre sin que haya problemas" Joaquín Rubio — Maestro mayor del Gremio

Por su parte, el maestro mayor del Gremio, Joaquín Rubio, señaló que uno de los principales problemas detectados este año fue la exclusión de algunas comisiones que comenzaron a pagar a los artistas en septiembre, antes de que se iniciara el año fiscal de la subvención. Rubio explicó que ese obstáculo parece haberse resuelto y que, de ahora en adelante, los pagos que las comisiones realicen a partir de septiembre podrán incluirse en la justificación de las ayudas. "Necesitamos que las comisiones tengan la garantía de que pueden pagar a los artistas a partir de septiembre sin que haya problemas. Hay talleres que necesitan esos ingresos para seguir funcionando", afirmó Rubio.

Asamblea informativa para las comisiones Para resolver dudas y aclarar el nuevo sistema de subvenciones, la Federació de Fogueres celebrará el martes 4 de noviembre, a las 19:30 horas, una asamblea informativa dirigida a los presidentes y responsables de las asociaciones que gestionan las ayudas. La reunión estará presidida por la concejala de Fiestas, que explicará la forma correcta de tramitar las solicitudes y la documentación que deben presentar las comisiones. Desde la Federació se ha insistido en la importancia de asistir para evitar errores y retrasos en el futuro.

Descartada la guía para el jurado

En la reunión mantenida este lunes con la Federació y el Gremio, la concejala de Fiestas puso sobre la mesa una idea que ella misma había lanzado el pasado mes de septiembre en una rueda de prensa: la creación de una guía con condiciones mínimas que deberían cumplir las hogueras según su categoría, como altura o dimensiones. La propuesta, sin embargo, no contó con buena acogida ni por parte de la Federació ni del Gremio de Artistas, por lo que ha quedado descartada.

El presidente de la Federació de Fogueres consideró que "nada debe medir el trabajo de los artistas", defendiendo que el jurado debe valorar la calidad por encima de las medidas. "Esto es arte efímero, una hoguera de 10 metros puede ser mejor que una de 20. El jurado tiene que ser soberano", recalcó.

Por su parte, Joaquín Rubio señaló que el sistema de baremación guiado "no es viable" y que lo más importante es mantener la confianza entre comisiones y artistas. "Cada uno pone el valor en su trabajo. La calidad no depende de la altura, sino del arte y la técnica. Lo fundamental es que las comisiones puedan contratar con libertad", explicó Rubio.