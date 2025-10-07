Un parque con vistas al botellón: la Ereta pierde encanto

"El monte Benacantil domina el casco histórico, el puerto y el mar". Así comienza la descripción oficial del Ayuntamiento de Alicante sobre el itinerario ambiental por el parque de la Ereta, un espacio que, según la web municipal, "recupera un hito geográfico y ofrece un itinerario ambiental para conocer los lugares clave del entorno". Pero basta con recorrer sus senderos para comprobar que la realidad se aleja mucho de la poesía institucional. Entre las terrazas que miran al barrio de Santa Cruz, la Ereta se muestra como un parque con encanto, pero con restos de botellón que marcan su recorrido.

Así, las panorámicas que deberían enamorar al visitante se ven empañadas por otra estampa: tejados y solares salpicados de basura y maleza descuidada. Desde los miradores, las botellas vacías y los envoltorios de comida se convierten en protagonistas. Pasear por la Ereta es, para muchos, un contraste entre el potencial del lugar y la falta de cuidado que lo rodea. "El parque tiene mucho potencial, pero si no mejoran la limpieza o prohíben que la gente beba aquí, es muy difícil que esté en buenas condiciones", lamenta Katy Harwell, turista británica.

Mal estado y suciedad en el parque de la Ereta en Alicante / PIlar Cortés

De hecho, si uno completa el itinerario la ruta y se acerca a la ermita de San Roque o se asoma a Santa Cruz, el panorama no mejora. La basura se acumula en los alrededores, no solo en los tejados de las viviendas, también en las zonas verdes que acompañan al paseo. "El parque tiene épocas mejores y peores", explica Iván Figueroa, que visita la ciudad con frecuencia. "El Ayuntamiento debería preocuparse más porque por aquí pasa mucha gente que viene a conocer Santa Cruz, el parque y el castillo. Son zonas privilegiadas y hay que cuidarlas, no pueden estar llenas de basura", afirma Figueroa.

Entre el encanto y el abandono

A pesar del itinerario que plantea el Ayuntamiento, los desperfectos se repiten en casi todas las zonas del parque. Pero conforme se avanza, los desperfectos se multiplican y la experiencia cambia. Desde el acceso junto al restaurante, las baldosas sueltas y la cimentación levantada obligan a caminar con precaución. "Nos gusta venir a correr por aquí, pero hay que tener cuidado", comenta Abel Ribeiro, de Pontevedra. "Hay baldosas que se mueven, basura en el camino… Si te despistas, puedes tropezar. Es una pena, porque el sitio es precioso", señala Ribeiro.

A cada paso, la sensación de descuido crece: en las zonas verdes se acumula basura y maleza, y el olor a humedad delata fugas de agua que dejan charcos y barro en el camino. Las decoraciones de madera, antes pensadas para acompañar el paseo, muestran el desgaste del tiempo, igual que los bancos, que acusan su desgaste. Incluso las hamacas que decoraban las terrazas, rotas o desaparecidas, se han convertido en símbolo del deterioro.

Sofía Linares, vecina de Alicante, conoce bien la situación. "Me gusta venir, pero siempre está igual. A veces lo podan, pero no limpian la basura. Los bancos están desgastados y casi siempre hay barro. Falta mantenimiento, y eso se nota", apuna Linares.

Un refugio deteriorado

En los rincones más tranquilos, el parque se convierte también en refugio improvisado para quienes no tienen hogar. A plena luz del día, es fácil ver a varias personas durmiendo en recovecos o en la zona de las hamacas, a menudo en las zonas junto a los baños que abren en el horario de visita del público. El turista británico Craig Hemwick lo resume con una mirada de asombro: "Las vistas son maravillosas, no sabíamos que había un lugar así en Alicante. Pero falta limpieza y cuidado. Si lo mantuvieran mejor, sería un rincón de paz dentro de la ciudad", señala.

El diseño de la Ereta nació con una ambición clara: recuperar un espacio natural e integrarlo en el corazón urbano de Alicante. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento han transformado aquella intención en una promesa incumplida. Así, en la edificación que un día albergó la "Casa de Papá Noel" hoy solo quedan grafitis, maderas rotas y un aire de abandono que desluce cualquier intento de contemplar el paisaje y donde debía respirarse tranquilidad, quedan los restos del ocio nocturno.