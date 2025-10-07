Los "polillas" de la Guardia Civil festejan en Alicante a su patrona

Más de un centenar de personas asistieron este domingo en Alicante a los actos organizados por la delegación Provincial de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, conocidos como los "polillas", para festejar a la patrona del Instituto Armado, la Virgen del Pilar.

Bajo el lema de "El orgullo polilla", 128 personas de diferentes localidades de la provincia se reunieron en Alicante para celebrar un año más la próxima festividad de la patrona, acto en el que se entregaron diferentes reconocimientos.

El encuentro contó con la presencia de la presidenta nacional de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, María del Carmen Corpas Betancor; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el jefe interino de la Comandancia de Alicante, el teniente coronel Francisco Poyato; María Dolores Llopis, Dama Polilla; Francisco González, tesorero nacional y presidente provincial de la delegación de Murcia; y Damián Caravaca, presidente del colectivo en Alicante.

Damián Caravaca dio la bienvenida a los asistentes y resaltó que el motivo principal del acto era celebrar el patronazgo, del que recordó tiene su origen, al igual que el himno de la Guardia Civil, en los Colegios de Huérfanos, esencia de la existencia de la asociación.

Los asistentes recordaron y aplaudieron a los compañeros y compañeras que por razones del servicio u otro motivo no pudieron asistir y se guardó minuto de silencio por todos los fallecidos, de forma muy afectiva por los que fueron socios y fallecieron recientemente: Salvador Gago Calvo, José Luis López Ballesteros y Juan Poveda Berenguer.

La presidenta nacional, María del Carmen Corpas, elogió a Alicante y a sus ciudadanos y en especial a los socios de la delegación, por su continua actividad en pos de los valores de los pilares de amistad que representan esta asociación. Corpas hizo entrega de la bandera de la Asociación a la Junta Provincial, la cual previamente presentó en la Concatedral de San Nicolás de Alicante, posándola junto a la imagen de la Virgen del Pilar.

Reconocimientos

A continuación se entregaron diferentes distinciones aprobadas en la LXXVI Asamblea General Fundacional, celebrada el pasado 31 de mayo en Sevilla. Así, se concedió el título de socio de honor a Jorge Antonio Pérez López, cuya insignia se la impuso su hermana Rosa María y la presidenta nacional le entregó un diploma.

Recibieron títulos de socios de mérito Francisco Gracia Molina, a quien le impuso la insignia su hija Verónica y el alcalde le entregó el diploma; y María del Consuelo Giner Tormo, quien le impuso la insignia la Dama Polilla y le entregó un diploma el teniente coronel Poyato.

Asimismo se entregaron menciones honoríficas a Aray Asociados, que recibió el galardón la abogada socia fundadora Verónica Salvador; a Manuel Soto Terres, socio y jubilado de la Administración de Loterías número 1 de San Vicente; y al tambien socio José Manuel Torregrosa, de la empresa Jomaportes, por su colaboración aportando dos camiones para trasladar alimentos y enseres a Valencia con motivo de la dana.

Durante el acto, Félix Carlos López Ballesteros, socio numerario de mérito, recitó ante los asistentes un emotivo poema llamado "Verde", del cual es autor.

El teniente coronel Francisco Poyato intervino en el evento y animó a continuar con las actividades que realiza esta delegación, las cuales permiten continuar con los valores de la Guardia Civil.

El alcalde, Luis Barcala, hizo entrega de la bandera de Alicante, bendecida ante la Virgen del Remedio, patrona de Alicante. Barcala recordó con orgullo sus vinculaciones familiares con la milicia, de cuya educación resaltó el valor y significado de los símbolos y las virtudes de la Guardia Civil en unos tiempos difíciles.

Por otro lado, el pintor y prosista alicantino Ramón Palmeral obsequió con sendos cuadros a la presidenta nacional y al presidente Provincial. Los asistentes cantaron los himnos del Guardia Joven y el de la Guardia Civil y disfrutaron a continuación de una comida de hermandad y posterior baile.