El PP aprueba la reforma de la comisaría de Juan XXIII en Alicante a petición de Vox

El gobierno municipal de Luis Barcala en Alicante continúa avanzando en el cumplimiento de las medidas acordadas con Vox a cambio de la aprobación del presupuesto de 2025, con el objetivo de allanar el terreno para las negociaciones del 2026. Entre ellas, después de la dotación presupuestaria para la "oficina antiaborto", el Ayuntamiento impulsa ahora el proyecto para remodelar la comisaría de Juan XXIII, en la que espera invertir 440.000 euros.

El proyecto para la reforma del retén de la Policía Local de Juan XXIII se incluyó en el tercer expediente de modificación de crédito aprobado en julio y ha sido diseñado por técnicos municipales. El objeto de este proyecto, impulsado dentro de los acuerdos alcanzados por ambas formaciones, es la reforma del edificio actual, redistribuyendo las estancias de toda la planta baja, con renovación y mejora de accesos, instalaciones y acabados, así como la adaptación de las zonas exteriores como aparcamiento privativo de vehículos municipales y el cerramiento de la parcela que actualmente cuenta con un vallado provisional.

Modernización

Al respecto, la concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que la reforma de este inmueble "es necesaria para modernizarlo y adecuarlo de cara a que pueda cumplir con las necesidades de los ciudadanos y de los agentes de la Policía Local" para prestar el servicio en esta zona. Las mejoras anunciadas, "redundarán en la accesibilidad y la atención al ciudadano que son líneas fundamentales en todas las actuaciones que llevamos a cabo desde Infraestructuras", ha añadido la edil.

En este sentido, en la Junta de Gobierno de este martes también se ha acordado la convocatoria de un concurso público para la adquisición de 43 armas cortas de fuego reglamentarias y sus accesorios, además de otras 5 armas electrónicas de inmovilización para policía locales con un presupuesto de licitación de 62.999 euros.