Rovira insiste con la optatividad del Valenciano en Selectividad: "La nota media ha caído 1,4 puntos"

El conseller de Educación y Universidades, José Antonio Rovira, sigue firme en su defensa de hacer optativo el examen de Valenciano en Selectividad, mientras crecen las críticas entre la comunidad educativa. La última, la de los Inspectores de Educación del País Valencià (Adide- PV), que han advertido de que las políticas lingüísticas del Consell están reduciendo a la "mínima expresión" y "debilitando" la lengua cooficial.

Tras argumentar hace tan solo unos días que más de un tercio de las plazas de las universidades son adjudicadas a estudiantes de otras comunidades, este martes, el responsable autonómico se ha centrado en poner en evidencia la nota media del examen de valenciano en la prueba de acceso a la Universidad (PAU) de junio de 2025: "ha sido la más baja de los exámenes de la fase general con un 5,583 de media", destacó el departamento autonómico, tras analizar las estadísticas de la prueba de acceso a la universidad de 2025.

La nota media de Valenciano ha sido este año la más baja de los exámenes obligatorios de la PAU de junio. El resto de las materias de la fase general obtuvieron en la Comunidad Valenciana las siguientes calificaciones medias: Lengua Castellana y Literatura II 6,121; Historia de España 5,883; Historia de la Filosofía 7,104; Lengua Extranjera II (Inglés) 7,614; Matemáticas II 5,995; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 6,152; Dibujo Artístico II 7,722; Análisis Musical II 7,317; Artes Escénicas II 7,071 y Latín II 6,226.

El conseller alicantino ha señalado que los datos "evidencian que la prueba de valenciano, además de suponer un examen más para el estudiantado de la Comunitat Valenciana, supone una bajada en la nota media de la fase general de la PAU y, por consiguiente, de la nota de acceso a la universidad".

El conseller ha señalado que el valenciano "es riqueza y hay que fomentarlo e impulsarlo, y para ello hay mecanismos que están funcionando, como las certificaciones automáticas de los títulos que también han propiciado que bajen las solicitudes de exención en zonas castellanohablantes". Sin embargo, ha asegurado que en la PAU "deja a los estudiantes de la Comunitat en inferioridad de condiciones, y lo que queremos es que se presenten a la prueba en completa igualdad respecto a las comunidades autónomas en las que se hace un examen menos en la fase general".

El valenciano es riqueza y hay que fomentarlo e impulsarlo, y para ello hay mecanismos que están funcionando, como las certificaciones automáticas José Antonio Rovira — Conseller de Educación

La segunda Selectividad, más fácil que la de junio / Pilar Cortés

Cambiar la ley

Al respecto, ha insistido en la propuesta realizada a los Ministerios de Educación y de Universidades para que modifiquen el Real Decreto que regula la PAU, de forma que los estudiantes de la Comunidad hagan en la fase obligatoria 4 exámenes al igual que las comunidades autónomas en las que no existe lengua cooficial. “No estamos hablando en ningún caso de suprimir el valenciano, porque la propuesta es clara: la posibilidad de elegir entre examinarse de Lengua Castellana y Literatura II o Lengua Cooficial y Literatura II, o en su caso, si se examinan de las dos lenguas, que sólo compute en la obtención de la nota media de acceso a la universidad la cualificación.

De hecho, Rovira ha recordado que la propuesta formulada desde el Gobierno Valenciano ya se hace con otras asignaturas, puesto que el estudiantado elige en la fase obligatoria si se examina de Historia de la Filosofía o Historia de España.

El conseller alicantino insiste al Ministerio de Educación y Universidades en cambiar la ley para que haya 4 exámenes obligatorios, en lugar de 5

Así ha sido la vuelta el cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo /

1,4 puntos menos

Las estadísticas de la PAU también revelan, según ha informado la conselleria, que en los últimos cuatro años la nota media del examen de Valenciano en la convocatoria ordinaria ha descendido hasta los 1,401 puntos. En 2021 se aplicaba la máxima optatividad (debido al cóvido), lo que permitía a los estudiantes centrarse sólo en una parte del temario. En 2025 el Ministerio suprimió esta posibilidad, volviendo al temario de forma completa al eliminar la máxima optatividad.

Rovira recordó también que la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares se sitúan en la cola de la nota media de la fase general en la PAU, con una calificación media en la nota de acceso de 6,81; 6,75 y 6,41 respectivamente, según el informe publicado por el Ministerio de Universidades 'Estadística de las pruebas de acceso a la universidad. Año 2024' . "Es, por tanto, una situación común en las regiones en las que los estudiantes realizan un examen más", ha indicado.

El citado informe dice textualmente que, “la nota media en la fase general por comunidad autónoma se sitúa en la horquilla entre un 6,41 en Islas Baleares y un 7,4 en Cantabria, siendo la media nacional de 7,01".