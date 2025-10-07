Martes de calma en Alicante antes del regreso de las lluvias: la Aemet activa la alerta amarilla para mañana

La provincia de Alicante disfruta este martes de una jornada más estable, con ambiente templado y cielos poco nubosos, tras el episodio de lluvias del lunes. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este 7 de octubre se presenta con una clara mejoría y un ascenso de las temperaturas, especialmente en el interior norte, donde el aumento será notable.

El viento soplará flojo y variable durante la mañana, con predominio de brisas costeras en las horas centrales. Las máximas se recuperan tras el descenso del lunes y se espera un día agradable, con valores que volverán a superar los 25 grados en buena parte de la provincia.

Sin embargo, la calma será breve. La Aemet ha activado para mañana miércoles la alerta amarilla por lluvias y tormentas, preludio de un nuevo episodio de inestabilidad que se intensificará entre el jueves y el sábado, con la llegada de una vaguada que podría dejar precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de aparato eléctrico.

El tiempo en Alicante

Martes de calma en la capital alicantina, con cielo despejado durante toda la jornada y temperaturas en ascenso que alcanzarán los 26 grados, un grado más que ayer. El ambiente será templado y agradable, con mínimas de 17 y sensación térmica algo superior. El viento soplará suave del sur y no se esperan lluvias, en un día plenamente estable antes del regreso de la inestabilidad previsto para mañana.

Una mujer cruza bajo la lluvia en Elche / Áxel Álvarez

El tiempo en Elche

Los ilicitanos disfrutan hoy de un martes estable y luminoso, con cielos despejados y temperaturas que alcanzan los 26 grados, dos más que en la jornada anterior. La mínima desciende a 16, dejando una mañana fresca y una tarde templada. El viento sopla flojo del suroeste y gira a norte al final del día, sin probabilidad de lluvias en este respiro previo al regreso del mal tiempo.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm disfrutarán hoy de un martes soleado y tranquilo, con cielos despejados y temperaturas que alcanzan los 25 grados, algo más altas que ayer. La mínima se sitúa en 18 grados, y el viento sopla moderado del sur y suroeste, aportando una ligera sensación cálida junto al mar. No se esperan lluvias en este día de estabilidad previa al regreso de las tormentas.

El tiempo en Elda

Elda amanece con cielo despejado y ambiente templado que se irá calentando hasta alcanzar los 27 grados, una de las máximas más altas de la provincia. La mínima baja a 15 grados, y el viento, muy suave durante la mañana, girará a sur a mediodía. Jornada tranquila y luminosa sin rastro de precipitaciones.

El tiempo en Torrevieja

Martes plenamente veraniego en la costa torrevejense, con cielos despejados y temperaturas que rondan los 26 grados. El viento del sur sopla suave durante el día y se calma al anochecer. La mínima se mantiene en 18 grados, dejando un ambiente templado y sin rastro de lluvia en una jornada de calma total junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Día despejado y cálido en la Vega Baja, con máximas de 28 grados y mínimas de 16. El viento sopla muy flojo, con brisas del suroeste y sureste, y la atmósfera se mantiene estable. Los oriolanos disfrutarán de un martes tranquilo y soleado, sin rastro de lluvias antes del cambio previsto a mitad de semana.

El tiempo en Alcoy

Los alcoyanos disfrutarán de un martes más cálido y luminoso, con máximas de 27 grados y mínimas de 13, en una jornada marcada por el contraste térmico típico del interior. El cielo permanecerá despejado y el viento soplará moderado del suroeste, dejando un ambiente agradable y sin lluvias antes del regreso de la inestabilidad.

El tiempo en Dénia

El martes amanece tranquilo en Dénia, con cielos casi despejados y temperaturas que rozan los 27 grados. El viento del sur soplará con cierta intensidad a mediodía, suavizando el calor, y el ambiente se mantendrá estable durante todo el día. No se esperan lluvias, pero será la calma previa a varios días de inestabilidad en la Marina Alta.